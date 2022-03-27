Рогозин объявил о развороте предприятий Роскосмоса «в другую сторону»

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что коммерческий рынок для российских космических ракет-носителей искусственно закрыт, поэтому предприятия госкорпорации «просто развернутся в другую сторону» и наладят производство продукции, необходимой для авиации, сельского хозяйства, энергетики, медицины. Об этом он сообщил во Владимирской области после памятных мероприятий на месте гибели первого космонавта Юрия Гагарина и летчика Владимира Серегина, передает ТАСС.

«Когда мы понимаем, что коммерческий рынок для наших ракет искусственно закрыт, хотя наши ракеты лучше, чем западные образцы, мы не будем толкаться в закрытую дверь, мы просто развернемся в другую сторону», — заявил Рогозин.

Он уточнил, что на базе НПО «Энергомаш» уже готовы начать производство компонентов для авиационных двигателей в рамках программы импортозамещения, на базе холдинга «Российские космические системы» планируют развернуть производство авионики для авиации, а НПО автоматики, создающее системы управления для ракет, уже приступило к работе с сельхозпредприятиями, которые закупили иностранные комбайны, а зарубежные компании отключают их системы управления.

Ранее «Эксперт» писал, что специалисты НПО «Андроидная техника», которые разработали побывавшего на МКС робота «Федора», предложили сделать для Марса робота-кентавра. Об этом накануне сообщил Дмитрий Рогозин, подчеркнув, что европейцы, по сути, «ограбили» Россию на уже созданный в рамках российско-европейской миссии «ЭкзоМарс» посадочный модуль «Казачок», который сейчас невозможно вернуть на территорию РФ из-за отсутствия авиасообщения.

