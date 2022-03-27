Специалист дала совет, как чистить зубы и тренировать мозг одновременно

Привычка чистить зубы, балансируя на одной ноге, улучшает баланс, укрепляет кости и приносит пользу мозгу. Главное – тренировать обе ноги. Например, во время утренней чистки можно стоять на правой ноге, а вечером – на левой. Такой совет дала инструктор по групповому фитнесу и специалист по активному долголетию Розалинд Фридберг, пишет Livestrong.

«Наше тело, как правило, становится сильнее или слабее с одной стороны, особенно с возрастом, поэтому важно сохранять равновесие. Привычка стоять на одной ноге во время чистки зубов имеет как минимум пять преимуществ для здоровья», — рассказала Фрибдерг.

Первое преимщество — улучшение баланса. Поначалу удержать равновесие на одной ноге бывает сложно, но постоянные тренировки принесут плоды. Многие не осознают, что перешагивание через лужу, спуск или подъем по лестнице требуют определенной устойчивости. Поэтому баланс важен в любом возрасте, а в старости он помогает оставаться независимым, уверена инструктор.

Второе преимущество — уменьшение риска падений. С возрастом падения становятся более частыми, и для пожилых они могут стать губительными. Практика баланса на одной ноге способна помочь их предотвратить, так как тренирует приводящие и отводящие мышцы.

Третье преимущество — тренировка для мозга. По словам Фридберг, стояние на одной ноге во время чистки зубов требует большей координации, чем обычно, в это время мозг тренируется. Концентрация и обучение новому движению помогает повысить нейронную пластичность, то есть способность мозга изменяться и адаптироваться в ответ на поведение. По данным исследователей из университета Юты, чем больше вызовов бросать мозгу, тем дольше будет сохраняться острота ума. Для более серьезной мозговой нагрузки можно попробовать чистить зубы не той рукой, к которой привык, советует специалист по активному долголетию.

«Плотность бедренной кости может улучшиться с помощью целенаправленных движений. Это означает, что односторонние упражнения, например, стояние на одной ноге во время чистки зубов, способны помочь защитить от возрастных проблем с костями, таких как остеопения и остеопороз», — отметила Фрибдерг.

Кроме того, по словам специалиста, привычка чистить зубы необычным способом может улучшить осанку, ведь чтобы устоять, необходимо держать тело в напряжении.

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