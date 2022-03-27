Американский СПГ не закроет дефицит топлива в Европе

В Вашингтоне и Брюсселе отдают себе отчет в том, что все санкции не разорвут российскую экономику, если не будет введено глобальное эмбарго на экспорт всех российских энергоносителей. Доля ТЭК в российском ВВП превышает 26%. А доходы федерального бюджета от экспорта его продукции в 2021 году, по оценке вице-премьера Александра Новака, превысили 9 трлн. руб. – 38%.

Однако страны Евросоюза в данный момент жестко привязаны к российским энергоносителям: 40% потребления газа, треть – нефти и угля.

Но попытки, в кратчайшие сроки изменить ситуацию предпринимаются регулярно. Хотя и практически безуспешно. Судя по всему, и последние инициативы Вашингтона о дополнительных поставках СПГ вряд ли существенно ослабят зависимость Европы от российского газа.

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25 марта президент Джо Байден и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщили в ходе совместной пресс-конференции о создании совместной целевой группы для укрепления энергетической безопасности ЕС следующей зимой. Основными целями новой структуры станут диверсификация поставок СПГ и снижение спроса на трубопроводный природный газ.

Байден обещал дополнительно поставить в этом году в страны ЕС не менее 15 млрд. кубометров СПГ. В будущем эти дополнительные объемы увеличат, как обещали американцы, до 50 млрд. кубов в год.

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В результате страны ЕС должны окончательно избавиться от от российского газа не к 2030 году, как это было записано в концепциях «зелёного» развития, принятых год-два назад, а уже к середине 2024 года. Именно такую цель отдельно сформулировал и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

Достижимость столь эпохальной задачи, вызывает сомнение даже у западных аналитиков. Так, BNN Bloomberg задается вопросом, «откуда они (15 млрд кубов в год) возьмутся?» «Непонятно», -- резюмируют авторы материала.

Здесь необходимо также поставить еще один вопрос: а смогут ли европейские терминалы и регазификационные мощности принять столь крупные объемы СПГ. Сейчас их загрузка достигла 90%. Еще необходимо провести масштабный реверс большей части европейских газопроводов. В Германии, основном импортере российского газа (в 2021 году – более 48 млрд. кубов), терминалов, принимающих СПГ нет вообще. Сроки их строительства Хабек определил в два года. Но уже через год немецкий чиновник обещал взять в лизинг два морских плавающих терминала. Но регазификационные установки на морское дно не установишь.

Однако лидеры США и ЕС не сильно обеспокоены реальными проблемами. Их задача – дать политический импульс борьбе с российским газом. Частные энергетические компании должны уже конкретно договориться. Через неделю в Берлине должны провести рабочую встречу немецкие и американские энергетики.

Накануне саммита ЕС дополнительные объемы СПГ искали министры энергетики США, Австралии и ряда европейских стран. Итоги подробно не освещали. Но известно, что дополнительные объемы СПГ будут искать в США и Австралии. Катар пока отказался. Рост добычи и сжижения в этой арабской стране запланирован к 2024-2025 годам.

Так все же есть ли реальные возможности аккумулировать в этом году дополнительно 15 млрд. кубов СПГ и главное – насколько эти объемы существенно заменят российские поставки? И, соответственно, есть ли перспективы роста поставок до 50 млрд. кубов СПГ начиная с середины 2020-х годов.

Призрачная альтернатива

Для начала необходимо посчитать нынешние объемы потребления в странах ЕС природного газа и его импорта из России. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), потребление в первые три квартала 2021 года составило 291 млрд кубов, что более чем на 7 млрд. кубов даже меньше чем в пандемийном году. Сказался резкий рост цен. Окончательных данных за весь 2021 год еще нет, но можно предположить, что потребление газа достигло порядка 350 млрд. кубометров.

Собственная добыча, в основном в Нидерландах, не превышает 50 млрд кубов. Норвегия в 2021 году экспортировала в ЕС и Великобританию – 112 млрд кубов. Был отмечен рост поставок на 4%. Но, признанию Осло, это предел. То есть потребности собственно в ЕС покрываются скандинавской страной примерно на четверть.

По расчетам МЭА, из России в страны ЕС было поставлено 140 млрд. кубов трубного природного газа и 15 млрд. СПГ. Итого 155 млрд кубометров, что, по оценке МЭА, обеспечило 40% импорта и 45% потребления.

США в январе-феврале этого года смогли удвоить завоз СПГ в ЕС вдвое – до 8,8 млрд. кубов. То есть, дополнительно они находят на мировом рынке 2,2 млрд кубов. Если сбоев не будет (а они наверняка случатся как только азиатские цены вновь превысят европейские). За год – это более 26 млрд кубов. И это не только что объявленные 15 млрд кубометров. Иными словами, США пообещали ЕС в этом году поставить фактически даже не 15 млрд., а целых 41 млрд. кубометров СПГ. Что у большинства экспертов газового рынка вызывает серьезные сомнения.

Игбал Гулиев, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО и основатель телеграмм-канала @ICEnergy в комментарии «Эксперту» подчеркнул сложность поиска дополнительного СПГ: «Из каких источников американцы будут поставлять Европе СПГ вместо российского голубого топлива – вопрос открытый. У президента Байдена довольно непростые отношения с нефтегазовыми компаниями, которые стараются действовать по ситуации на рынке, а не просьбам властей. Обещание Байдена обеспечить страны ЕС такими объемами газа, которые бы позволили им отказаться от закупок российского газа "задолго до 2030 года" является довольно амбициозным и трудно реализуемым на деле. Кто им будет в этом помогать? Катар? Пока переговоры Катара и ФРГ не привели к нужным результатам».

Однако в Еврокомиссии настроены амбициозно. Неделю назад Брюссель принял план (по наводке МЭА) по сокращению потребления российского газ к концу 2023 года более, чем на 101 млрд кубометров.

Примерно половину из этого объема могут покрыть дополнительные поставки СПГ из США и Австралии (если Китай опять не перехватит газовозы). Остальное необходимо экономить. Напомним, что добыча в Норвегии находится на пределе, Британии не хватает собственного газа. Азербайджан также пока не сможет удвоить экспорт в ЕС с нынешних 10 млрд кубов.

Можно, конечно, не выводить из эксплуатации последние 2 АЭС в Германии. Но выработка электроэнергии на этих станциях уже учтена до конца 2023 года.

Дальнейшее развитие ВИЭ, например, масштабное использование «зелёного» водорода, ждет научный толчок не ранее 2030-2035 года.

В общем, как предложило МЭА, пока придется снижать температуру в домах и сокращать металлургическое и химическое производства.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский уверен, что даже на 80% заместить импорт российского газ за два года ЕС не сможет. А если и сможет, то все равно останется дефицит в 50 млрд кубов. Что неизбежно скажется на сохранении сегодняшних непомерно высоких цен на газ.

Кстати, премьер Бельгии Александер де Кроо 25 марта призвал изменить стоимость газа после перевода Россией оплаты за топливо в рубли. Он считает, что это допустимо, так как Москва пересмотрела условия контракта.

Однако Урсула фон дер Ляйен предупредила, что за рубли ЕС газ покупать не будет, так как благодаря валютному маневру Кремль избежит ряда санкций.

Главу Еврокомиссии можно понять. Эксперт Гулиев признает, что «эта ситуация сильно тревожит некоторые западные страны, которые думают о новых санкциях». Но «введение дополнительных ограничительных мер на российские поставки может внести панику на рынок, что, в свою очередь, отразится на ценах на энергоносители в сторону повышения».

Однако, по последней информации, видно, что вопрос о рублях и в европейских правительствах и в энергокомпаниях обсуждается все более серьезно. Юридические обоснования для коррекции контрактов, по мнению российских экспертов, есть. Если регулятор требует изменить валюту контракта, то потребители обязаны это сделать.

После введения третьего энергопакета в ЕС, «Газпрому» пришлось внести значительные изменения в контракты, так, например, пришлось дробить активы холдинга, выделяя транспортные и сбытовые мощности. В январе этого года оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2AG вынужден был по требованию немецкого Федерального сетевого агентства зарегистрировать дочернюю компанию в Германии для управления сухопутной частью газопровода.

Так что все ждут соответствующей директивы российского правительства «Газпрому», а от ЦБ – механизма приобретения рублей на российском внутреннем рынке.

В целом, конечно, в ЕС отвергают рубли. Но газ надо покупать. 15 млрд кубов американского СПГ сиуацию явно не спасут.

