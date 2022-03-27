Транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме

«Газпром» поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей — 109,6 млн кубометров на 27 марта, сообщила компания. Данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины подтверждают, что транзит российского газа через Украину держится вблизи максимальных обязательств компании — чуть более 109 млн кубометров, передает РИА Новости.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,6 миллиона кубометров на 27 марта», — говорится в сообщении «Газпрома».

Контрактные обязательства российской компании по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки. По данным оператора газотранспортной системы Украины, заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» со стороны России соответствуют этому уровню.

При этом магистраль «Ямал-Европа», по которой газ поставляется через Белоруссию и Польшу, с 15 марта продолжает работать в режиме реверса. По данным немецкой компании Gascade, газ идет идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. Долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по «Ямалу-Европе» закончился в 2020 году, и с тех пор компания бронирует мощности магистрали через аукционы.

По данным Ассоциации операторов ГТС Европы, закачка газа в подземные хранилища Европы с 19 марта начала превышать забор из них.

Россия — крупнейший экспортер газа в Европу, поставляет около 40% потребляемого в регионе газа по нескольким маршрутам: «Северному потоку» (напрямую в Германию через Балтийское море), газотранспортной системе Украины, «Ямалу-Европе» и «Турецкому потоку» (через Черное море).

Ранее «Эксперт» писал, что Россия переведет оплату за поставки газа в недружественные страны в рубли. Соответствующее решение в ходе совещания с правительством озвучил президент РФ Владимир Путин. Глава государства поручил Центробанку и кабмину определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями российского газа. Он подчеркнул, что Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и по принципам ценообразования, заключенным в контрактах; изменится только валюта платежа.

