В России создали оборудование, повышающее скорость и прочность сварки

Ученые Новосибирского государственного технического университета и томского Института физики прочности и материаловедения СО РАН на базе чебоксарского предприятия «Сеспель» создали первую российскую установку интеллектуальной адаптивной сварки трением. Эта разработка позволяет выполнять сварные соединения с более высокой скоростью, чем при традиционных дуговых методах, без использования защитного газа и присадочного материала, а прочность сварных швов сопоставима с прочностью основного металла, сообщили в пресс-службе программы «Приоритет 2030».

«Сварка трением с перемешиванием ― "сквозная технология", которая может изменить к лучшему многие и разные сферы отечественной промышленности, а главное, сделать наши предприятия независимыми от импорта оборудования», — сообщил ректор НГТУ НЭТИ Анатолий Батаев.

Как пояснил профессор кафедры материаловедения в машиностроении НГТУ НЭТИ Владимир Батаев, традиционные способы сварки предполагают оплавление краев заготовок, которые соединяются на стадии охлаждения. Недостатком этих способов является низкая надежность сварных швов, при критических нагрузках детали разрушаются именно там. Сварка трением позволяет избегать плавления материала. Кромки прижатых заготовок обрабатываются вращающимся инструментом, их материалы перемешиваются и в процессе трения нагреваются до температуры, не достигающей точки плавления. В результате формируется монолитное изделие, характеризующееся высоким уровнем прочностных свойств, уточнил профессор.

Проект, в результате которого было создано полномасштабное производство крупногабаритного промышленного оборудования интеллектуальной адаптивной сварки трением с перемешиванием, позволил обеспечить полную технологическую независимость от импорта аналогичных технологий и оборудования для российских предприятий ракетно-космической, авиационной и транспортной отраслей, подчеркнули в пресс-службе Минобрнауки РФ. Эти технологии необходимы для изготовления крупногабаритных изделий в авиакосмической и транспортной отраслях.

Ранее «Эксперт» писал, что в «Норникеле» начал работать первый робот-сварщик. Он состоит из позиционера и двух наклонных сварочных столов, которые вращаются в горизонтальной плоскости и позволяют поворачивать деталь в удобное положение. Это втрое увеличивает производительность труда и скорость выполняемых работ, а также улучшает качество шва.

