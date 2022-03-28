Банки начали отслеживать спекулянтов

Российские банки начали обращать особое внимание на «оптовые закупки» граждан, когда, например, возникают пять чеков подряд на одинаковую сумму из одной торговой точки. После операций, в которых «очевидна закупка для перепродажи», банковскую карту могут заблокировать, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию российских банков (АРБ).

В середине марта регулятор потребовал от банков в соответствии с «антиотмывочным» законом 115-ФЗ обращать внимание на операции, связанные с «нестандартным поведением» клиента, необычную транзакционную активность и изменение характера потребительских расходов.

На фоне ажиотажного спроса многие ретейлеры сейчас ввели ограничения на отпускаемое количество товаров, но продавцы на местах часто обходят этот запрет, пробивая, к примеру, 10 кг сахара в пять чеков по 2 кг каждый. Если оплатить их картой, велик риск попасть под блокировку, сообщил собеседник издания в одном из банков.

В АРБ отметили, что в рекомендациях ЦБ не указаны четкие критерии «спекулятивных операций», поэтому кредитные организации сами их определяют. Кроме того, к информации о конкретных приобретенных товарах (чекам) имеет доступ лишь ограниченное число игроков. В самом же ЦБ уверены, что добросовестные граждане пострадать не должны, потому что «речь идет именно о злоупотреблениях — больших суммах и количестве операций, совершенных за короткий промежуток времени».

Ранее «Эксперт» писал, что Россия уже несколько лет уверенно обеспечивает себя базовыми продуктами, причем и некоторые иностранные замещены качественными отечественными. Это удалось сделать благодаря работе по замещению импорта, которая ведется в течение последних восьми лет. Такое мнение ранее высказал первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко.