Более 70% контрактов на Портале поставщиков заключили с российскими производителями — заммэра Ефимов

В 2021 году на Портале поставщиков московские заказчики заключили 133,6 тыс. контрактов на поставку различных товаров и изделий, из них 74% — на продукцию российских предприятий. Об этом сообщил 28 марта заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В прошлом году московские заказчики заключили 133,6 тыс. контрактов на 22,1 млрд рублей на поставку различных товаров и изделий. Из них подавляющее большинство, 74% договоров, — на закупку отечественной продукции. Это строительные, канцелярские, медицинские товары, электроника, одежда, оборудование и мебель», — сказал Владимир Ефимов. Оставшаяся часть закупленных товаров производится преимущественно в Китае.

Больше всего договоров — 21,5 тыс. на 5,8 млрд рублей — заключили на поставку строительных товаров. Кроме того, контрактов на 1,4 млрд рублей подписали на поставку бытовой техники и хозяйственных товаров. А канцелярские и бумажные изделия закупили на 759,5 млн.

По оценке заммэра, «в этом году нагрузка на российских производителей вырастет, но меры поддержки и стимулирование отечественной промышленности позволят увеличить ресурсы наших предприятий».

Аналитика показывает, что заказчики в большинстве случаев предпочитают отечественную продукцию, подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко. Он уточнил, что при создании на портале карточек стандартных товарных единиц продавцы обязательно указывают страну происхождения. А проверить сведения о поставках можно в рамках передачи контрактной документации и закрывающих документов, которая реализуется через электронный документооборот.

Сумма заключенных с российскими производителями контрактов составила 14,5 млрд рублей, отметил руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. «Товары российского производства абсолютно конкурентоспособны и именно поэтому составляют две трети городского объема закупок малого объема за 2021 год. Отечественные производители предлагают и оригинальные товары высокого качества, и аналоги зарубежных изделий по приемлемым ценам», — сказал он.

Так, на поставку медицинских товаров отечественного изготовления заключили 10,5 тыс. контрактов на сумму 931 млн рублей, а на поставку электроники, оргтехники, средств связи и программного обеспечения — 7,5 тыс. договоров на 1 млрд.

В топ-10 товарных направлений российского производства также вошло энергетическое оборудование, осветительные приборы, горюче-смазочные материалы, мебель, одежда (в том числе форменная), обувь, галантерея, головные уборы, пищевые продукты и товары для учреждений культуры и искусства.

По оценкам властей Москвы, более 90% всех поставщиков на Портале — представители малого и среднего бизнеса. Вся процедура, от заключения контракта и до его исполнения, полностью автоматизирована и переведена в электронный формат. С этого года предприниматели могут скачать каталог Портала поставщиков в формате JSON, который позволяет детальнее анализировать товарные ниши и рассчитывать конкурентную стоимость для предложений.