Доллар пробил вниз отметку «90»

С самого открытия торгов на Московской бирже рубль перешел в наступление. В целом, такого развития событий большинство аналитиков ожидали, но вряд ли кто предполагал, что по итогам дня российская валюта окрепнет на 6,5%. В моменте пара доллар-рубль уходила в район 89.

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Еще с утра некоторые опасения за рубль внушал тот факт, что в пятницу, после окончания работы Московской биржи, на рынке Форекс пара доллар-рубль забралась выше отметки 100 и около нее торговалась сегодня рано утром. Но скептики были попраны: рубль продолжил укрепляться. Причем, рост проходил на средних для последних недель объемах торгов и относительно неблагоприятном внешнем фоне.

Более чем на 5% — до $111 за баррель — сегодня подешевела нефть. После того, как котировки не смогли закрепиться выше $120, где формируется зона сопротивления росту, нефтяные трейдеры нашли повод для фиксации прибыли и попыток сыграть на понижение. Таким поводом стали очередные коронавирусные проблемы в Китае. Некоторые аналитики пишут, что они могут привести к снижению потребления топлива в мире. Однако карантинные ограничения Поднебесная вводит регулярно, и пока это никак заметно не отражается на ее экономике.

Негативная новость пришла и из «Большой семерки»: страны G7 считают оплату российского газа рублями «неприемлемым» нарушением контрактов. Российская же сторона дает понять, что газ будет продаваться только за рубли. Чем закончится это противостояние — пока непонятно, но так или иначе, рубль пока от этой истории только выигрывает. На прошлой неделе российская валюта резко выросла на заявлении президента РФ Владимира Путина о переводе расчетов за газ для «недружественных стран» на рубли, а сегодня негативную новость от G7 она просто проигнорировала. Это говорит о силе восходящего тренда рубля.

Укрепление российской валюты стимулируют два фактора. Первый — формирование мощного положительного сальдо платежного баланса РФ в результате введенных Банком Росси валютных ограничений, а также резкого падения импорта. Второй — продажа доллара теми, кто покупал его для хеджирования рисков и в опасении возобновления девальвации российской валюты.

А вот рынок акций внешний негатив проигнорировать не смог. Потери Индекса Мосбиржи за сегодняшний день составили 2,15%. Сильно просели черные металлурги: «Северсталь» упала на 9,2%, НЛМК — на 5,5%. В минусе закрылись большинство акций нефтяных компаний, где коррекция на фоне падающей нефти была вполне логичной после двух дней хорошего роста. 5% потерял Сбербанк.

При этом ряд СМИ сегодня сообщил, что власти пока не использовали 1 трлн рублей средств Фонда национального благосостояния для поддержки российского фондового рынка. Таким образом, динамика отечественных «голубых фишек» имеет почти рыночный характер. «Почти» — потому, что в торгах не участвуют нерезиденты, которым продавать акции запрещено, а покупать их без такого права сейчас очень рискованно.

Фишкой сегодняшнего дня стали акции «Акрона», взлетевшие на 40%. Нарастающий дефицит удобрений в мире и высокие цены на газ будут способствовать продолжению роста этой бумаги, хотя небольшая коррекция по ним не исключена.

Вслед за «Акроном» с результатом +20% расположились бумаги «Фосагро», которые с момента возобновления торгов на рынке акций подорожали на 66%.

Лучше рынка сегодня отторговались продуктовый ритейлер «Магнит» (-0,02%) и некоторые его поставщики («Черкизово» +13,3%, «Белуга» +10,6%). Однако нет уверенности в том, что эмитенты этих секторов будут и дальше в числе фаворитов. Рост затрат, возможные сбои производственных процессов из-за перебоев с поставками зарубежных комплектующих и, самое главное, падение платежеспособного спроса населения будут негативными факторами для эмитентов.

Нашел зону равновесия рынок ОФЗ: за последние четыре торговые сессии изменение Индекса Мосбиржи гособлигаций не превышает 1%.