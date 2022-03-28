Экс-глава ЦБ покинет пост советника в Банке России

Советник председателя Банка России Сергей Игнатьев покинет свой пост 31 марта в связи с выходом на пенсию, сообщает пресс-служба регулятора. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что очень благодарна Игнатьеву за опыт и знания, которыми он делился с ней все годы совместной работы.

«Сергей Михайлович заложил фундамент для развития современной финансовой системы. Благодаря его усилиям появилась система страхования вкладов, процедура санации банков, началось внедрение передовых подходов в банковском регулировании. Сергей Михайлович подготовил все для перехода к таргетированию инфляции. Ему выпало пройти два масштабных кризиса — банковский 2004 года и глобальный финансовый 2008-го, и Банк России под его руководством сумел тогда в экстраординарных обстоятельствах сохранить работоспособность российской финансовой системы», — отметила Набиуллина.

Она подчеркнула, что все сотрудники Банка России «с огромным уважением относятся к высочайшему профессионализму, исключительной порядочности, спокойствию и рассудительности» Игнатьева.

Сергей Игнатьев родился в 1948 году, окончил экономфак МГУ, имеет звание кандидата экономических наук, является автором более 20 научных статей. После преподавания в Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н. А. Вознесенского, в 1991 году он стал замминистра экономики и и финансов РФ, в 1992-ом — зампредом Центробанка. Возглавлял Банк России Игнатьев с 2002 по 2013 годы, после перешел на должность советника.

Ранее «Эксперт» писал, что свой пост в Центробанке 25 января покинул зампред Дмитрий Скобелкин. 21 марта из ЦБ ушел первый зампред Сергей Швецов. Про Скобелкина сказано, что он принял решение продолжить карьеру вне Банка России. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, он «внес огромный вклад в повышение прозрачности российской финансовой системы». Сергей Швецов тоже решил продолжить карьеру вне Банка России. Он курировал новые для Центрального банка направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность.

