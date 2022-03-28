Эксперт: названные главой Минпромторга сроки восстановления импорта осязаемы и реальны

Как заявил накануне в эфире телеканала «Россия» глава Минпромторга Денис Мантуров, РФ потребуется от трех до шести месяцев для того, чтобы перестроить нарушенные санкциями Запада каналы поставок экспорта и импорта.

В ходе программы «Москва. Кремль. Путин» министр подчеркнул, что товарные потоки будут направлены в страны, которые готовы продолжать сотрудничество.

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«Логистика вся перестроится. Нам нужно три, максимум шесть месяцев по разным отраслям для того, чтобы перестроить наши каналы поставок сбыта на те страны, которые готовы, приобретают и поставляют нам продукцию», — сказал Денис Мантуров.

Он также прокомментировал проблему ухода с российского рынка иностранных производителей, заявив, что, по его мнению, их место должны занять прежде всего российские компании. «Там, где предприятия просто скоропостижно убегают с нашего рынка, свято место пусто не бывает: на их место придут другие и, в первую очередь, российские компании», — отметил Денис Мантуров.

Россия по итогам 2021 года имела положительное сальдо внешнеторгового баланса, напомнил в этой связи «Эксперту» финансовый аналитик Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. Экспорт из России составил около 494 млрд долларов. Большая часть приходилась на энергоресурсы. Импорт товаров составил примерно 296 млрд долларов. По данным Банка России положительное сальдо внешней торговли в прошлом году выросло почти в два раза, составив 186 млрд долларов против 94 млрд долларов в 2020 году.

Введенные США и ЕС пакеты антироссийских санкций не оказали разрушительного воздействия на экономику нашей страны. Причиной такого положения дел стала востребованность российских экспортных товаров мировой экономической системой, которая состоит не только из экономики Соединенных Штатов и стран Евросоюза.

Отказ США от российской нефти не является критическим для России, уверен эксперт. Только в марте 2022 года экспорт российской нефти в Индию вырос в четыре раза. Но, конечно, надо учесть и тот дисконт, с которым она будет поставляться в этот регион, и необходимость построение новых логистических цепочек из посредников и каналов доставки.

Все эти вопросы решаемы, уверен Валерий Корнейчук. Работа российских нефтяных компаний без снижения темпов добычи — вполне реальный сценарий. Что касается импорта в Россию зарубежных товаров, то на фоне санкций Запада и прекращения поставок части продукции из-за рубежа Правительством подготовлен пакет предложений по поддержке экономики и продолжению программы импортозамещения в различных отраслях народного хозяйства.

После ухода с российского рынка иностранных производителей их место должны занять, при прочих равных условиях, российские компании, считает аналитик. На сегодня в России функционировали два основных логистических потока — из ЕС и из Китая. На фоне ограничений и саботажа со стороны европейских логистических компаний, произошло сокращение рынка автомобильных, авиационных и морских перевозок в Европу и из нее. Однако растет оборот со странами ЕАЭС. Меняются поставщики ввозимой и востребованной продукции. Например, промышленность Белоруссии планирует в текущем году увеличить экспорт в Россию своих товаров минимум на 1 млрд долларов.

Стоит отметить, что правительство РФ рассматривает предложения о пересмотре механизмов защиты интеллектуальной собственности стран, поддерживающих западные санкции. Кроме того, вводятся дополнительные меры поддержки логистических компаний: налоговые каникулы, отсрочки по выплате кредитов, временная отмена арендной платы и прочее. Совокупность данных мер позволит организовать новые цепочки логистических поставок в Россию из стран ЕАЭС, АТР, КНР и сбыта российских товаров на этих рынках с использованием возводимых веток БАМ в Дальневосточном ФО.

Наблюдается восстановление грузового потока из стран Азии. РЖД приняла беспрецедентные меры для стимулирования перевозок угля, антрацита и других товаров. Заметен и тренд коллаборации логистических компаний для создания каналов поставок экспортно-импортной продукции, что помогает совместно вырабатывать успешные решения в различных отраслях. На все это, действительно, потребуется определенное время, подчеркнул Валерий Корнейчук. Впрочем, он согласен, что названные главой Минпромторга сроки вполне осязаемы и реальны.

Проблема, связанная с бесперебойным движением товаров и услуг как внутри нашей страны, так и за ее пределы, возникла не вчера, указал в беседе с корреспондентом «Эксперта» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Глобальное нарушение экономических связей явилось прямым следствием эпидемиологического кризиса и хаоса в хозяйственной политике западных стран. Недостаток контейнеров, заторы на пропускных пунктах, «забитость» железных дорог, высокая стоимость фрахта – все это является реальностью уже несколько лет.

Ситуация усугубилась после введения так называемым «коллективным Западом» санкций против нашего государства. Результатом стала практически полная блокировка для России экспортно-импортных операций на западном направлении. Исключением стали поставки энергоносителей, что лишний раз подтверждает лицемерие деятелей из ЕС. Крайняя бессистемность и неразбериха в подходах его государств привели к нарушению всех транспортных маршрутов, связывающих Россию и Европу.

Как полагает Анатолий Гожий, многие перевозчики, готовые работать с Россией, боятся застрять со своим товаром на пропускном пункте или где-нибудь на подходе к порту. В результате ввоз в нашу страну целого ряда необходимых видов продукции оказался невозможен. Прежде всего, это касается высокотехнологических товаров и элементной базы для производства (производственное оборудование, запчасти, первичное сырье для сельского хозяйства и тому подобное).

В таких условиях максимально быстрая перестройка экспортно-импортных потоков становится необходимым условием нормального функционирования всей отечественной хозяйственной системы. Собственно говоря, эффективно функционирующая альтернативная логистическая цепочка уже существует. Перемещение грузов по восточному направлению идет стабильно, нагрузка на Транссиб и БАМ постоянно нарастает, констатировал эксперт.

К тому же китайские судоходные компании все в большей степени, подключаются к дальневосточным перевозкам. Транспортные маршруты пока ограниченны нашими портами и терминалами на побережье Поднебесной. Однако реальной выглядит перспектива расширения географии морских поставок на весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

Таким образом, заявил Анатолий Гожий, система логистики восточного направления способна увязать в единую транспортную сеть большую часть экспортно-импортных операций страны. Дополнением к этому являются еще не в полной мере используемые возможности южного направления: страны ЕАЭС, Турция и даже Грузия с ее портом Поти.

Несмотря всю на сложность ситуации, существуют объективные предпосылки для нормализации системы экспортно-импортных операций. Не приходится сомневаться, что формирование новой структуры логистических взаимосвязей произойдет уже в среднесрочной перспективе. Другое дело, что это будет конструкция, отличающаяся от ранее существовавшей. Изменятся и качественные и стоимостные характеристики, предположил эксперт.

Структура внутреннего спроса — как со стороны розничного потребления, та и со стороны производства — постепенно подстроится под меняющуюся реальность. Простые граждане приспособят свои предпочтения к меняющейся товарной линейке, а предприниматели переориентируют инвестиционную стратегию согласно новым возможностям импорта технологий. Таким образом, будет создана новая стабильная хозяйственная система, резюмировал Анатолий Гожий.

Денис Мантуров оптимистичен в оценках, заявила «Эксперту» член «Деловой России» Анастасия Кучерена. Если процесс на самом деле займёт до полугода, то можно сказать, что мы вышли из ситуации практически без потерь.

«Однако мне представляется, что времени понадобится все же больше. И главная проблема здесь не что возить, а на чем. Поезда и самолёты без импортных комплектующих не поедут и не полетят. Ситуация с автозапчастями не так критична, но только автотранспортом много не навозишь. Вот почему необходимо решать эту проблему одной из первых», — заметила эксперт.

Что же касается непосредственно производителей, которые должны заменить ушедшие компании, то здесь также остаётся порадоваться оптимизму министра. Все же ушедшие компании работали на российском рынке десятки лет, и заменить их все разом по щелчку пальца не получится. И уж точно не удастся сделать это без введения серьезных экономических льгот во всех отраслях народного хозяйства, подытожила Анастасия Кучерена.