Федеральный сервисный центр группы ВСК стал лучшим в России и СНГ

Федеральный сервисный центр (ФСЦ) группы компаний ВСК победил в номинации «Лучшая клиентская служба» конкурса «Лучший общий центр обслуживания России и СНГ 2021». Об этом 28 марта сообщила пресс-служба компании

Премия «Лучший ОЦО России и СНГ 2021» организована порталом CFO Russia и проводится уже 7-й год подряд. В финал конкурса вышло 14 компаний из разных регионов России, в том числе Coca-Cola, «Магнит», «Лента», «Газпромнефть», «Северсталь».

«Быть компанией осознанного выбора для наших клиентов – стратегическая цель группы ВСК. И достичь ее невозможно без сильного клиентского сервиса. Поэтому мы работаем над ним, каждый день. Это результат большой и кропотливой работы профессиональной команды», — прокомментировал генеральный директор Страхового Дома ВСК Александр Тарновский.

Он добавил, что федеральный сервисный центр ВСК в Волгограде был открыт 3 года назад и ежемесячно обрабатывает более 150 тыс. обращений клиентов и партнеров, а уровень SLA превышает 97%. Это также крупнейший работодатель в регионе. Команда насчитывает более 1300 специалистов и продолжает увеличиваться.

Центр обеспечивает такие функции как Сall-центр, подготовка договоров страхования, сопровождение партнеров, взаиморасчеты с клиентами и агентами компании, медицинский пульт, урегулирование убытков и другое. Он сопровождает более 35 тыс. юридических лиц, в том числе федеральные и муниципальные органы управления. Ростех, Роскосмос, Почта России, Сбербанк, ВТБ, Группа М.Видео-Эльдорадо, Связной, Летуаль.