Госкорпорация ВЭБ.РФ продала 8,4% акций Мосбиржи

Государственная корпорация ВЭБ.РФ продала долю в 8,4% Московской биржи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр раскрытия корпоративной информации.

Как рассказали в госкорпорации, средства будут направлены в пользу проектов в инфраструктуре промышленности и развитии экономики городов.

«Этот актив стоял на продаже более года. C учетом новых вызовов и задач по поддержке проектов в реальной экономике, ВЭБ принял решение по продаже пакета акций Мосбиржи. Это высококлассный актив, но для нас непрофильный. Полученные в результате сделки ресурсы будут перераспределены в пользу проектов в инфраструктуре, промышленности и развитии экономики городов», —пояснили в корпорации.

ВЭБ.РФ числился одним из крупнейших акционеров торговой площадки. Согласно данным на сайте Мосбиржи, долей выше 5% уставного капитала владеют Банк России (11,7%), Сбербанк (10%), а также Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, 6%) и Capital Research and Management Company (5,7%).

Акции Московской биржи по итогам торгов 28 марта стоят по 93,5 руб. за штуку, пишет РБК. Исходя из того, что ВЭБ.РФ продал 191,3 тыс. бумаг, стоимость пакета можно оценить в 17,9 млрд руб., отмечает агентство. Общая рыночная капитализация Мосбиржи по состоянию на 28 марта составляет 212,8 млрд руб.

Покупателем пакета акции стало АО «Внешнеэкономическое объединение "Алмазювелирэкспорт"», 100% в котором, по данным системы «Спарк», принадлежит государству через Росимущество. Компания занимается экспортом алмазов, бриллиантов, металлов платиновой группы и ювелирных изделий.