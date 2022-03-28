Как выбрать катер или яхту в аренду?

Сегодня аренда катера в сочи доступна на уникальных условиях.

Аренда лодки: что вам нужно знать?

Прокат лодок относится к услугам по аренде, предоставляемым частными владельцами. Эта опция обеспечивает большую настройку – арендодатель может выбрать лодку на основе своих интересов и навыков парусного спорта, а не выбрать лодку с основным оборудованием.

Поскольку лодка принадлежит частному владельцу, арендатор может быть уверен, что она находится в хорошем рабочем состоянии и имеет все меры безопасности и необходимое оборудование на борту. Арендодатели могут даже поговорить или встретиться с владельцем, прежде чем отправиться в круиз. В зависимости от предпочтений арендатор может самостоятельно отправиться на лодке или нанять капитана для навигации.

Услуги по аренде лодок обычно используются людьми, у которых нет времени или средств, чтобы владеть собственной лодкой, но все же хотят испытать невероятные эмоции.

Чартер яхт: это выгодно?

Чартер яхты — это отличный выбор для группы людей, которые не имеют опыта навигации и хотят провести день на воде. Лодка эксплуатируется лицензированным капитаном, поэтому участникам не нужно беспокоиться о технических проблемах. Группа может выбрать предпочтительный вид деятельности, например, рыбалка, водные виды спорта или экскурсии. На рынке мы находим три основных типа чартера яхт:

частные яхты с полным экипажем (капитан и обслуживающий персонал),

супер-яхты, предлагающие еще больше роскоши, чем частная яхта с полным экипажем,

чартеры без экипажа (обычно парусники, катамараны или моторные лодки).

Компании, занимающиеся чартером лодок и яхт, предлагают широкий спектр услуг. Некоторые зафрахтованные лодки могут обеспечить доступ к водному оборудованию, питание и возможность использования бортового бара. Продолжительность чартера может варьироваться от одного дня до недели: для более длительного периода аренды цены намного ниже. Всю дополнительную информацию можно получить проконсультировавшись с менеджерами компании. Вам помогут подобрать идеальную яхту.