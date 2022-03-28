Ким возвращается в игру: что демонстрирует КНДР своими ракетными запусками

Несколько дней назад заголовки мировых СМИ, вещающие в основном об Украине, были разбавлены новостями из КНДР. «Северная Корея запустила ракету, которая способна достичь территории Соединенных Штатов», - возмущенно писали западные издания.

И действительно, речь шла не просто о ракете, а о межконтинентальной баллистической ракете – запущенной впервые с 2017 года. По расчетам министра обороны Японии Нобуо Киси, дальность полета испытанной ракеты может превышать 15 тысяч километров – а значит, как отметил министр, «все США, включая Восточное побережье, находятся в ее зоне досягаемости». Сам Ким Чен Ын заявил, что ракетный запуск должен продемонстрировать всему миру готовность Пхеньяна к долгосрочной конфронтации с Соединенными Штатами. При этом корейские СМИ заявили, что на этом ракетная программа не остановится. «Все ученые-оборонщики, находящиеся под величайшей заботой и любовью Генерального Секретаря… продемонстрировали огромную мощь страны миру и пообещали создать более неуязвимые средства ядерного поражения для страны», - говорится в сообщении.

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«Первое с 2017 года испытание Северной Корее межконтинентальной баллистической ракеты стало еще одним доказательством того, насколько опасным становится наш мир, - говорит сенатор Джим Инхоф. – Президент должен учитывать этот момент в подготовке нового “Обзора ядерной политики”».

Но что же администрация Байдена? Еще несколько лет назад – в 2017-2018 годах, при Трампе – подобные новости вызвали самую настоящую «военную тревогу», поставив США и КНДР на грань войны. Однако сейчас же, при Джозефе Байдене, Америка лишь выражает недовольство и обещает ввести какие-нибудь санкции.

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Казалось бы, Байден должен рвать и метать – и не только потому, что сама возможность северной Кореи поразить Соединенные Штаты (не только Восточное, но и даже Западное побережье), является экзистенциальной угрозой для Вашингтона. Просто президенту США и всей его Демократической партии сейчас кровь из носу нужна серьезная внешнеполитическая победа. Рейтинг действующего главы государства составляет 43%, вице-президента Камалы Харрис – 37%, спикера Палаты представителей Ненси Пелоси – 35%. С такими результатами очень сложно надеяться на победу во время промежуточных выборов в конгресс, которые состоятся этой осенью.

Однако проблема в том, что достичь победы в северокорейском кризисе – то есть убедить товарища Кима как минимум прекратить пускать ракеты практически невозможно.

Свежего нет

И действительно, что теперь может Байден? Какие у него варианты?

Искать риторический компромисс с Кимом не получится. Это Трамп мог наплевать на дипломатический политес и отправиться на рандеву с корейским лидером – Байден же слишком системный игрок для такого хода конем. К тому же у Северной Кореи нет никаких оснований для сдержанности. С японским премьером Фумио Кисидой у Пхеньяна контакта нет. Новый глава Южной Кореи Юн Сок Ёль обещает ужесточение линии Сеула в отношение Пхеньяна. А сам Байден постоянно говорит о возвращении «правозащитной компоненты» в американскую внешнюю политику.

Умиротворить Кима частичным снятием санкций, возможно, получилось бы – например, предоставить помощь в обмен на временное прекращение испытаний. «Северная Корея находится в ужасном состоянии. Антиковидный карантин, введенный в начале 2020 года, разрушил экономику и усугубил существующий в ней хронический продовольственный кризис…. Так что демонстрируют ракетные испытания и вся эта бравада – силу или отчаяние?», - вопрошает редакция The Washington Post. Однако проблема в том, что американский Конгресс настроен в этом вопросе крайне жестко – никаких «частичных снятий» до полной, безусловной и контролируемой денуклеаризации Северной Кореи.

Воевать с КНДР Байден не может. Не мог раньше, когда Северная Корея могла нанести неприемлемый ущерб Южной Корее – и тем более не может сейчас, когда Пхеньян способен обеспечить ответный ядерный удар по, например, Лос-Анджелесу или Сан-Франциско.

Ну и, наконец, попросить уважаемых людей успокоить Кима товарищу Байдену тоже будет непросто. Россия и Китай теперь находятся во враждебном лагере – и не заинтересованы помогать Вашингтону. Чем больше Ким Чен Ын будет провоцировать американцев, тем больше американцы будут на него отвлекаться. Чем больше Ким Чен Ын ставить США перед потолком их возможностей, тем быстрее США этот потолок осознают – и поймут, что мир безусловного американского господства закончился.

Примерно в такой же ситуации находятся японцы, которые обычно больше всего нервничают из-за ракетных испытаний. В министерстве обороны Японии называют этот запуск «непростительным безрассудством». Но что способен сделать Токио для того, чтобы «не простить» - ведь японская сторона несколько недель назад испортила отношения с единственным государством, кого можно попросить повлиять на Северную Корею. С Россией.

В то же время от Вашингтона, Токио и других союзников требуют действий. «Возможности господина Кима устроить всем проблемы не должны недооцениваться. Но и делать ему уступки в ответ на его буйное поведение делать не стоит. Тут нужны свежие идеи относительно того, как разрешить эту давнюю угрозу», - пишет редакция The Washington Post. Вот только проблема в том, что администрация США (говорящая о необходимости сформировать новый мировой порядок по старым правилам) сейчас неспособна генерировать эти свежие идеи. Ни по Японии, ни по другим вопросам.

