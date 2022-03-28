Компания Huawei в 2021 году показала рекорд по чистой прибыли

Китайская компания Huawei в прошлом году добилась рекордного показателя по чистой прибыли.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на финансового директора компании Мэн Ваньчжоу, выступление которой транслировалось на сайте Huawei.

В 2021 году прибыль одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций составила 113,7 млрд юаней (примерно $17,8 млрд), что на 75,9% превышает цифры, опубликованные в 2020 году. Общая Huawei сократилась на 28,6% и составила 636,8 млрд юаней (чуть более $100 млрд). Отмечается, что при этом в прошлом году на 22,4% увеличились вложения компании в собственные научно-технические разработки (до 142,7 млрд юаней — это около $22,4 млрд) . В общей сложности за последние десять лет инвестиции Huawei в науку и инновации составили 845,6 млрд юаней ($132,9 млрд).

В 2020 году чистая прибыль компании составила 64,6 млрд юаней (приблизительно $10,1 млрд), что на 3,2% больше показателя 2019-го. Общий доход от продаж увеличился на 3,8% в годовом выражении и достиг 891,4 млрд юаней (около $139,4 млрд).

Начиная с 2019 года Huawei приходится работать в крайне сложных условиях из-за санкций, введенных против нее администрацией Дональда Трампа. Компании заблокировали доступ к американским технологиям, были прекращены поставки новейших чипов, что сильно отразилось на производстве и продаже смартфонов.

Проблемами Huawei воспользовался один из главных его конкурентов как на китайском, так и на мировом рынках — компания Xiaomi Corp. Компания из Пекина быстро заполнила оставленные Huawei позиции, действуя по традиционной в Поднебесной схеме: предлагая функциональные гаджеты, вполне сравнимые по качеству и возможностям с дорогими моделями конкурентов, но стоящие значительно дешевле.

Ранее «Эксперт» писал о том, что компания Apple заявила о планах по сокращению заказов на производство iPhone SE и беспроводных наушников. Как сообщила газета Nikkei, ссылаясь на четыре источника, планируется сократить производство iPhone SE с поддержкой 5G на 2-3 миллиона единиц в следующем квартале. Пересмотр объемов вызван снижающимся спросом на количество большее, чем ожидалось. Наушников AirPods будет производится на 10 миллионов единиц меньше весь 2022 год. В начале марта Apple приняла решение приостановить поставки электроники в Россию, также в стране не поддерживается сервис ApplePay. Это решение было принято после начала спецоперации России на Украине. Также приостановили работу в России другие производители электроники и бытовой техники, в том числе Samsung, лидер российского рынка смартфонов.