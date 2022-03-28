Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта

Официальный курс доллара к рублю, установленный Банком России на вторник, 29 марта, упал почти на два рубля, до 93,71 рубля.

Курс евро снизился на 2,59 рубля, до 102,67 рубля.

В ходе валютных торгов на Московской бирже 28 марта курс доллара опустился ниже 90 рублей впервые с 1 марта, отмечает ТАСС. По данным торговой площадки на 17:37 мск, курс доллара находился на уровне 89,85 рубля (-6,41%).

В пятницу, 25 марта, Банк России установил на период с 26 по 28 марта официальный курс доллара на уровне 95,6618 рубля. За день до этого Мосбиржа после более чем трехнедельного перерыва запустила торги акциями. Площадка предложила инвесторам акции 33 эмитентов.

Как заявила 18 марта глава Центробанка Эльвира Набиуллина, банковская система РФ работает без сбоев, ситуация с ликвидностью стабилизировалась.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент России Владимир Путин поручил правительству страны, Центробанку и «Газпрому» в срок до 31 марта провести все необходимые процедуры для перевода оплаты газа, поставляемого в Евросоюз и другие страны, в рубли. Мера будет действовать только для стран, которые ввели ограничительные меры в отношении России. «Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и Публичным акционерным обществом "Газпром" осуществить комплекс мер по изменению валюты оплаты поставок природного газа в страны Европейского Союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц на российский рубль», — отмечается в сообщении, которое публикует официальный сайт правительства РФ. Отчет будет опубликован в срок до 31 марта 2022 года, после чего подобный документ будет публиковаться ежемесячно.