Новый российский лоукостер Citrus (входит в S7 Group) приостановил намеченный на июль 2022 года запуск летных программ.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Омска.

«Авиакомпания S7 приостановила запуск программ лоукостера Citrus в Омской области. Это связано с ограничением поставок воздушных судов A320neo, на которых перевозчик планировал осуществлять рейсы», — говорится в сообщении.

Citrus — второй после «Победы» российский лоукостер. Авиакомпания собиралась начать полеты в июле, сконцентрировавшись на прямых межрегиональных направлениях преимущественно в средней полосе РФ, в обход Москвы и Подмосковья. Citrus стал базовым перевозчиком в Омске и Казани.

Аэропорт Омск Центральный в 2021 году обслужил 1,5 млн пассажиров — это рекорд с 1991 года. В прошлом году, помимо Citrus, базовым перевозчиком воздушной гавани стала авиакомпания Red Wings (госкорпорация «Ростех»). В ближайшей перспективе планировалось расширить географию полетов из Омска по стране, обеспечить ежедневную частоту рейсов и снизить стоимость перелета. В 2022 году правительство Омской области выделило на субсидирование межрегиональных рейсов 360 млн рублей, что в 3,6 раза больше размера финансирования в 2021 году.

Предполагалось, что парк лоукостера Citrus будет состоять из новых самолетов Airbus A320neo. Предварительное соглашение на поставку первых четырех лайнеров было подписано, ежегодно компания собиралась докупать по шесть-восемь воздушных судов. К 2024 году численность воздушного парка Citrus планировалось увеличить до 20 лайнеров.

На прошлой неделе стало известно, что авиакомпания Red Wings вернет восемь своих лайнеров Airbus иностранным владельцам. Как написал «Коммерсантъ», это позволит перевозчику избежать риска арестов самолетов SSJ100. Позже в Red Wings пояснили, что еще в октябре 2021 года акционеры компании приняли стратегию, согласно которой перевозчик поэтапно откажется от среднемагистральных судов зарубежного производства и перейдет на российские SSJ100 и МС-21. «Red Wings с осени 2021 года по январь 2022 года сократила свой парк Airbus 320/321 практически вдвое — с 15 до восьми лайнеров. Вывод из эксплуатации и возврат лизингодателям остальных Airbus планировался в 2022–2023 годах», — рассказал представитель компании. В перевозчике подчеркнули, что решение о выводе самолетов будет принимать правительство РФ. «Органы управления Red Wings решений о дальнейшей судьбе этих лайнеров не принимали», — говорится в сообщении.