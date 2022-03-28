«Магнит» запустит в Твери производство по обжарке и фасовке кофе

Этой осенью сеть «Магнит» собирается открыть в Твери собственное производство по обжарке и фасовке кофе.

«Розничная сеть осенью 2022 года на базе собственного предприятия в Твери планирует запустить современное высокотехнологичное производство по обжарке и фасовке кофе и обеспечить около 22% потребности компании в продажах этого напитка во всех 67 регионах присутствия», — говорится в пресс-релизе ретейлера.

Сообщается, что цена на собственную продукцию у «Магнита» будет на 10-15% ниже аналогов известных брендов. Предполагается, что новый товар появится в магазинах сети к концу 2022 года. Объем производства составит 550 тонн в год; сырье компания будет импортировать из Бразилии и Вьетнама.

«Российский рынок кофе показывает устойчивую тенденцию роста, плюс на фоне заявления крупных мировых игроков об уходе с рынка мы видим перспективные возможности развития этой категории для розничной сети. Мы готовы предложить покупателям конкурентоспособный продукт, по своим качествам и свойствам не уступающий тому, к чему привыкли потребители. Мы планируем, что уже к концу года новый ассортимент появится на полках наших магазинов», — рассказала директор по коммерческим закупкам и поддержке категорийного менеджмента сети «Магнит» Екатерина Лобанова.

Согласно данным на 31 декабря 2021 года, сеть «Магнит» насчитывала 26 077 магазинов в 3 898 населенных пунктах России. Это единственная в РФ розничная сеть, имеющая собственные мощности по выпуску продуктов питания. Компании принадлежат 17 предприятий в регионах страны, которые производят около 500 наименований продовольственных товаров.

Потребление натурального кофе в России в 2021 году выросло на 8%, подсчитали аналитики Россельхозбанка (РСХБ). В общей сложности потребление напитка россиянами по итогам года достигло 303 тыс. тонн. При этом натурального кофе в страну была ввезена 241 тысяча тонн. Зерна попадают в РФ из Вьетнама, Бразилии, Италии, Индонезии и Уганды — это традиционные лидеры поставок, по итогам прошлого года на них пришлось 79% импорта.

По данным аналитиков, с 1991 года потребление натурального кофе в России возросло с 0,2 до 2,1 кг на душу населения. Эксперты связывают рост с увеличением платежеспособности населения и развитием культуры потребления кофе. За последние пять лет натурального кофе стали пить на 30% больше, а главным драйвером сегодня стала покупка кофе на вынос.

Как ранее сообщал «Эксперт», кофе вошел в число самых покупаемых продуктов в первой половине марта.