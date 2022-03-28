Министр энергетики ОАЭ: Россия всегда будет частью ОПЕК+

Министр энергетики ОАЭ и бывший президент ОПЕК+ Сухайль Аль-Мазруи считает, что Россия всегда будет частью нефтяного альянса, несмотря на то, что из-за ситуации в Украине многие сейчас не хотят иметь с Москвой дело.

Как заявил министр, выступая на шестом ежегодном Глобальном энергетическом форуме Атлантического совета в Дубае, ни одна другая страна не способна сравниться с Россией по объемам производимой энергии. По его словам, без РФ организация не сможет восполнить дефицит предложения. Аль-Мазруи подчеркнул, что политика не должна препятствовать усилиям ОПЕК+ по управлению энергетическими рынками. «Россия всегда будет частью этой группы, и мы должны уважать их», — цитирует министра CNBC.

По мнению Аль-Мазруи, российская нефть играет крайне важную роль в борьбе с рекордно высокими ценами и дефицитом поставок на фоне спецоперации вУкраине. «Кто может заменить Россию сегодня? Я не могу представить себе страну, которая могла бы за год, два, три, четыре или даже 10 лет заменить 10 миллионов баррелей. Это нереально», — сказал министр.

Отмечается, что ОПЕК+, которую возглавляют Россия и Саудовская Аравия, обладает потенциалом для увеличения добычи и снижения цен на нефть, которые подскочили более чем до 100 долларов за баррель. Аль Мазруи отметил, что невозможно установить баланс на рынке, «вводя санкции в отношении углеводородов, которые невозможно заменить».

Министры стран, входящих и не входящих в ОПЕК, должны в четверг, 31 марта, провести видеоконференцию, на которой определят следующий этап политики альянса. В настоящий момент на организацию оказывается мощное давление с целью увеличения поставок нефти. Оно началось после того, как 10 марта министры энергетики G7, в которую входят Великобритания, США, Канада, Япония, Германия, Франция и Италия, заявили, что ОПЕК «играет ключевую роль» в ослаблении напряженности на рынке, и призвали страны-производители нефти и газа «изучить возможность увеличить поставки на международные рынки, особенно там, где добыча не достигает полной мощности».

ОПЕК+ находится в процессе сокращения рекордных поставок примерно на 10 миллионов баррелей в день. Историческое решение было принято весной 2020 года, для того чтобы помочь рынку восстановиться после сокращения спроса на сырую нефть из-за пандемии коронавируса.

Совсем недавно группа увеличивала добычу на 400 000 баррелей в день каждый месяц. Энергетический альянс придерживается прежнего курса, несмотря на постоянное давление со стороны ведущих потребителей с целью увеличения объемов поставок для снижения цен и содействия восстановлению экономики.

На долю ОПЕК приходится около 40% мировых поставок нефти.