На заводе «КамАЗа» ввели в эксплуатацию автономных роботов-погрузчиков

На автомобильном заводе «КамАЗа» введены в промышленную эксплуатацию два автономных робота-погрузчика, производящих доставку кабин на сборочный конвейер.

«До внедрения проекта при доставке каркасов кабин в стандартном виде были задействованы погрузчики, работающие в режиме сборки конвейера кабин. После передачи функций по транспортировке каркаса роботам-погрузчикам удалось перестроить зону склада, минимизировать количество используемой техники и людей», — отмечается в сообщении госкорпорации «Ростех», которая является главным акционером «КамАЗа».

По словам замдиректора департамента по управлению проектами логистического центра Дмитрия Агеева, скорость работы робота синхронизирована со скоростью движения конвейера. «Подвозим каркас в такт, когда на конвейере освобождается место под следующий каркас. Беспилотник подъезжает четко по этому времени. Погрузчик на складе в это время может разгружать каркасы кабины с машины, переставлять их, то есть работать в зоне разгрузки-погрузки и в зоне хранения. Таким образом мы перераспределили функционал водителя, который был занят на функции вывоза каркасов со склада на конвейер», — отметил Агеев.

Уточняется, что автономные роботы ничем не отличаются от обычных погрузчиков, управляемых человеком — это стандартная техника в рамках оснащения складов, но доработанная российской компанией-подрядчиком RoboCV. На погрузчиках установлен лидар, зона видимости которого составляет 40 метров. «Роботы оснащены литий-ионными аккумуляторами, которые позволяют без дополнительной подзарядки работать 16 часов», — рассказал гендиректор компании RoboCV Азиз Бейтуллаев. Сами машины связаны друг с другом сетью Wi-Fi, через которую они координируют свою работу. Одним из главных плюсов новой техники является также способность роботов ориентироваться по статическим объектам, таким как стены и стеллажи, что значительно облегчает их эксплуатацию.

«Внедрение этого проекта — это очередной этап развития логистических технологий в направлении беспилотного транспорта. В планах — масштабировать его, распространить эти технологии на все склады логистического центра, где позволяют сегодняшние условия и инфраструктура», — отметил директор Логистического центра Евгений Архипов. Он рассказал, что компания рассматривает вопрос переустройства схемы взаимодействия складских работников внутри, смены потоков, разделения зоны ответственности, где применяется беспилотная техника и смешанный труд. Одновременно пересматриваются инвестиции в этом направлении — в приоритете будут проекты, которые дают быстрый экономический эффект.

Ранее «Эксперт» писал о том, что попавший под санкции Запада «КамАЗ», согласно собственному заявлению, намерен выполнять все обязательства перед своими поставщиками. Компания согласовала с правительством РФ план соответствующих действий, рассказал генеральный директор предприятия Сергей Когогин.