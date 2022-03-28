Nikkei сообщает, что Apple снизит производство смартфонов и наушников

Компания Apple заявила о планах по сокращению заказов на производство iPhone SE и беспроводных наушников, сообщила газета Nikkei, ссылаясь на четыре источника. Планируется сократить производство iPhone SE с поддержкой 5G на 2-3 миллиона единиц в следующем квартале. Пересмотр объемов вызван снижающимся спросом на количество большее, чем ожидалось. Наушников AirPods будет производится на 10 миллионов единиц меньше весь 2022 год.

Apple также сократит производство всей линейки iPhone 13 на 2 миллиона единиц. В пресс-службе компании пояснили, что заказ изменен с учетом сезонного спроса. Издание отметило, что после начала спецоперации России на Украине и введения санкций цепочка поставок была нарушена, а рост инфляции и увеличение стоимости жизни людей создает опасения по поводу спроса на электронику. В компании от комментариев отказались.

В начале марта Apple приняла решение приостановить поставки электроники в Россию, также в стране не поддерживается сервис ApplePay. Это решение было принято после начала спецоперации России на Украине. Также приостановили работу в России другие производители электроники и бытовой техники, в том числе Samsung, лидер российского рынка смартфонов.

