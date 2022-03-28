Объем инвестиций Wildberries в программу лояльности в марте составил 13 млрд рублей

Размер инвестиций онлайн-маркетплейса Wildberries в скидку постоянного покупателя в первый месяц весны составил 13 млрд рублей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается в пресс-релизе интернет-магазина, Wildberries расширил программу лояльности, увеличив скидку покупателя до 22%. Кроме того, онлайн-ретейлер предоставляет дополнительную скидку в размере 1% при оплате картой «Мир». В компании убеждены, что обновленная программа лояльности позволяет россиянам экономить при покупках.

Ранее «Эксперт» писал о том, что с 18 по 22 марта число заказов товаров для спорта на Wildberries выросло на 112% год к году. Аналитики онлайн-ритейлера связывают это с тем, что люди, занимаясь спортом, не только поддерживают физическую форму, но и снимают психологическое напряжение и снижают уровень стресса. Поклонники легкой атлетики заказывают на Wildberries кеды (рост числа заказов — 134% год к году) и кроссовки (рост — 129%). Тайтсы для бега стали популярнее на 105%, спортивные майки — на 138%, а специальные питьевые системы для тренировок — на 114%. Популярность ковриков для йоги выросла на 154% год к году, специальных гамаков для йоги — на 114%, колес для нее — на 106%. Заметно увеличилась популярность силовых видов спорта. Спрос на различные тренажеры в марте поднялся на 64%, на гири — на 83%, на грифы для штанг — на 170%.

Компания Wildberries работает в России 17 лет. Оборот ретейлера в прошлом году увеличился на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на маркетплейсе оформляется 3,5 млн заказов, аудитория сайта Wildberries — более 113 млн человек. По данным на март текущего года, свои товары через Wildberries продают свыше 611 000 российских предпринимателей. Ассортимент маркетплейса включает около 28 млн SKU от 300 000 российских и зарубежных брендов. Примерно 50% товаров произведены в России. Компания является лидером Forbes в рейтинге «10 главных продавцов Рунета» и входит в десятку крупнейших интернет-ресурсов РФ по посещаемости, согласно данным SimilarWeb.

В середине марта клиенты онлайн-ритейлера жаловались на многочисленные сбои в его работе.