Перевод платежей за газ на рубли пройдет в срок до 31 марта

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны, Центробанку Российской Федерации и «Газпрому» в срок до 31 марта провести все необходимые процедуры для перевода оплаты газа, поставляемого в Евросоюз и другие страны, в рубли. Мера будет действовать только для стран, которые ввели ограничительные меры в отношении России.

«Правительству Российской Федерации совместно с Банком России и Публичным акционерным обществом "Газпром" осуществить комплекс мер по изменению валюты оплаты поставок природного газа в страны Европейского Союза и другие страны, которые ввели ограничительные меры в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц на российский рубль», - отмечается в сообщении, которое публикует официальный сайт правительства РФ. Отчет будет опубликован в срок до 31 марта 2022 года, после чего подобный документ будет публиковаться ежемесячно.