Путин и Эрдоган договорились о встрече делегаций России и Украины в Стамбуле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров достигли договорённости о проведении следующего раунда переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле, сообщает ТАСС, ссылаясь на канцелярию президента Турции.

«В ходе переговоров была обсуждена последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились провести следующую встречу переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле», - говорится в сообщении представительства.

Президент Турции заявил о необходимости «установления перемирия и мира между Россией и Украиной», а также улучшения гуманитарной ситуации в регионе, добавили в ведомстве. По словам Эрдогана, Анкара «продолжит вносить свой вклад в этот процесс» .

Ранее глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что следующий раунд переговоров с глазу на глаз с украинской стороной пройдёт 29-30 марта. Также чиновник уверен, что заключение соглашения между странами маловероятно. По его словам, для достижения договорённости Украина должна принять во внимание жизненно важные для Москвы позиции - демилитаризацию, денацификацию, определение и признание Крыма и Донбасса, а также другие договорные позиции. Он также отметил, что Киев «в первую очередь обеспокоен получением гарантий безопасности от третьих держав в случае невступления Украины в НАТО» .