Росгвардия доставила гуманитарную помощь в Киевскую область, передает пресс-служба военного объединения. Уточняется, что сотрудники передали продуктовые наборы и медикаменты местным жителям, пострадавшим от обстрелов украинских войск.

«В одном из населенных пунктов Киевская область Украинские гвардейцы передали продуктовые наборы для местных жителей, которые пострадали от обстрелов Вооруженных Сил Украины и оказались в трудной жизненной ситуации» , - говорится в сообщении.

Ранее гуманитарную помощь получили жители Трехизбенки и Крымского.

По данным ведомства, особое внимание российские военные уделили пожилым гражданам и семьям с малолетними детьми. Все нуждающимся мирные жители получили медицинскую помощь, также гражданам были переданы необходимые медикаменты. Как добавили в ведомстве, безопасность гуманитарной акции обеспечивали сотрудники ОМОНА и СОБРА Росгвардии.

