Рубль продолжил рост, а акции – умеренное снижение

28 марта Банк России решил возобновить торги всеми акциями, а также корпоративными и муниципальными облигациями.

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Данное решение неоднозначное. С одной стороны, фондовый рынок нужно выводить из искусственной спячки и дать возможность инвесторам приводить в порядок свои портфели, понять их рыночную стоимость. С другой, сейчас российскому рынку остро не хватает финансовой ликвидности, и чем больше будет инструментов для торговли, тем сильнее имеющаяся ликвидность будет «размазываться». Следствием этого станет рост волатильности и расширение спрэдов на покупку-продажу акций.

Рынок акций открылся сегодня в «красной» зоне. Вниз Индекс Мосбиржи тянут бумаги нефтяного сектора, сильно выросшие за торговые дни прошлой недели. Поэтому сегодняшнее снижение нефти на 3,3% до $113,5 за баррель спекулянты восприняли как повод для фиксации прибыли. Акции «Лукойла» в первый час торгов просели на 3%, «Роснефти» — на 4%.

В минусе торгуются и бумаги металлургов из-за снижения мировых цен на их продукцию и роста курса рубля.

Продолжается ралли в акциях «Фосагро». Сегодня они подорожали на 11%, а всего с начала возобновления торгов — на 57%.

Почти на 30% взлетели бумаги другого производителя удобрений — «Акрона».

После обвального падения в предыдущие дни, на 5% растут акции «Аэрофлота». Трейдеры уверены, что бумага получит поддержку за счет средств Фонда национального благосостояния. В то ж время, перспективы бизнеса крупнейшей российской авиакомпании определенными не назовешь.

Основное внимание трейдеров приковано к ожиданиям, когда же Банк России огласит схему продажа газа за рубли. При этом практически все уверены, что заявления западных политиков и чиновников об отказе или резком снижении потребления российских нефти и газа — блеф.

Замены российским углеводородам просто нет, мировая нефтегазовая промышленность не может существенно увеличить добычу. Кроме того, отсутствуют дополнительные мощности как для сжижения газа, так и для его приемки в Европе. Для реализации этих европейских «хотелок» потребуются месяцы, в течение которых российская нефтянка переориентируется на новые рынки сбыта.

В таких условиях акции «Газпрома» и «НоваТЭКа» продолжают выглядит фундаментально очень привлекательными.

Стоит искать долгосрочные идеи и во «втором эшелоне». В первую очередь интересны некрупные сырьевые экспортеры.

Во второй половине пятницы наблюдалось небольшое снижение курса рубля, а поздно вечером на внебиржевом валютном рынке Форекс пара доллар-рубль даже уходила выше отметки 100.

Но сегодняшнее открытие все расставило по местам: принципиального ухудшения политической ситуации за выходные не произошло, и экспортеры увеличили продажу валютной выручки, часть которой они попридержали в канун выходных. За первый час торгов рубль подорожал к доллару более чем на 2% и торгуется чуть ниже 94 руб за доллар.

Не исключено, что в районе 90 руб. за доллар мы увидим некоторое торможения восходящего тренда рубля, но затем он продолжится до тех пор, пока не начнет восстанавливаться импорт или Банк России не станет снимать ранее введенные ограничения. Первым шагом должно быть уменьшение ключевой ставки, нынешний уровень минимизировал спрос на кредиты как со стороны реальной экономики, так и населения.

Стабилизировалась ситуация на рынке ОФЗ. Новый всплеск интереса к обязательствам российского Минфина могут спровоцировать намеки на скорое снижение ставки. Кроме того, внимание облигационных трейдеров сегодня сконцентрировано на высоконадежных корпоративных и федеральных бумагах, которые при сопоставимом уровне риска могут принести гораздо большую доходность, чем ОФЗ.