Китайская госкомпания Sinopec сделала важное заявление о покупке российских нефти и газа

Китайский государственный энергетический гигант Sinopec продолжит закупать нефть и газ у России, несмотря на санкции Запада, заявил в понедельник вице-президент компании Юй Баоцай. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Во время объявления годовых результатов Sinopec Юй Баоцай отметил, что в прошлом году компания закупала нефть и газ в России.