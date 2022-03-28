Китайская госкомпания Sinopec сделала важное заявление о покупке российских нефти и газа

Китайский государственный энергетический гигант Sinopec продолжит закупать нефть и газ у России, несмотря на санкции Запада, заявил в понедельник вице-президент компании Юй Баоцай. Об этом сообщает агентство Nikkei.
Во время объявления годовых результатов Sinopec Юй Баоцай отметил, что в прошлом году компания закупала нефть и газ в России.
«Мы также будем продолжать делать это в соответствии с коммерческими принципами и правилами международной торговли в будущем со всеми торговыми партнерами, чтобы развивать нормальное сотрудничество в области торговли нефтью и газом», — сказал он.
Юй Баоцай не озвучил никаких цифр, но сказал, что покупка российских энергоресурсов соответствует стратегии китайской компании по «диверсификации источников импорта». Ключевые факторы, которые учитываются, по его словам, включают виды поставок, цену, транспортные расходы, тарифы и стабильность поставок.
Говоря о проектах Sinopec в России, вице-президент энергогиганта добавил, что они «в настоящее время в целом работают стабильно, и нет никаких признаков ухудшения (ситуации)».
Ранее глава дочерней компании Sinopec Engineering Group Сун Лили сообщила, что четыре инженерных проекта ее подразделения в России работают «относительно стабильно» и что риски в стране «в целом контролируемы».