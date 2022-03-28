Совместное импортозамещение

Как заявил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик, министерство промышленности Белоруссии планирует в текущем году увеличить экспорт в Россию минимум на 1 млрд долларов. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра, санкции заставляют белорусскую промышленность искать новые пути поставок, преимущественно через Россию.

Статья по теме: Эксперт: названные главой Минпромторга сроки восстановления импорта осязаемы и реальны

«Мы прошлый год очень хорошо отработали по России, динамика роста была в пределах 152%. По итогам двух месяцев этого года динамика находится в пределах 135-136%. Задача, которая поставлена перед промышленностью, нарастить на российском рынке экспорт не менее 1 млрд долларов. Чувствуем, что эта задача вполне реализуема», — сообщил министр в эфире телеканала «Беларусь-1» в воскресенье. Он добавил, что сейчас отрабатывается много новых маршрутов». В том числе, это поставки через Новороссийск, Санкт-Петербург, Владивосток. При этом «даже обсуждаем вопросы поставок по Северному пути», — заявил министр.

Важное место в работе занимает обсуждение ситуации с импортозамещением, которое обсуждается совместно с Россией. «Проблема общая, она коснулась даже в большей степени Российской Федерации, чем Республики Беларусь. Мы готовились к этому, любой комплектующей должна быть замена. Мы ежегодно составляем и утверждаем бизнес-планы по импортозамещению. Они в большей степени исполняются в пределах 90-95%. Те санкции, которые были оказаны на нашу страну, они в такой степени не ударили по нашим предприятиям. В России ситуация немного другая. Там есть зависимость от комплектующих, которые производятся в Европе, готовность их была не в такой высокой степени. И очень важно, что сейчас мы совместно пытаемся решить эти вопросы», — заявил Петр Пархомчик.

Статья по теме: Право на импорт

«Прошли встречи с Минторгом России в прошлом месяце. На второе число (апреля — ред.) намечена еще одна такая встреча. Мы составили рабочие группы по разным направлениям хозяйственной деятельности, и рабочие группы сейчас составляют карты взаимоотношений, чтобы найти где, что и в каких объемах производить, чтобы удовлетворить промышленность и Белоруссии, и промышленность РФ. На эту работу мы отводим полтора-два месяца», — отметил глава Минпрома Белоруссии.

В 2021 году экспорт из Белоруссии в Россию составил 16,4 млрд долл., поднявшись почти на четверть, на 3,2 млрд долларов по сравнению с 2020 годом, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Поэтому увеличение его на 1 млрд долл. в 2022 году — вполне возможная перспектива, с учётом сокращения многих позиций импорта России и экспорта Белоруссии из-за санкций.

В структуре экспорта преобладает продовольствие, прежде всего молочные продукты: молоко, сливки, сыры, творог, масло, а также говядина. Заметны и поставки продукции машиностроения: автомобили грузовые и легковые, тракторы и тягачи, комплектующие и запчасти. Перспективно и актуально для нашей страны наращивание поставок не только продовольствия, но и мебели, лекарственных средств, пластиковой продукции.

В то же время, отмечает аналитик, безусловно, возможности Минска по объёму и ассортименту экспорта в Россию ограничены объёмом и специализацией белорусской экономики. Поставки могут заместить лишь небольшую часть увеличенной потребности нашей стране в импорте.