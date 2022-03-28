Совместное импортозамещение

Как заявил министр промышленности Белоруссии Петр Пархомчик, министерство промышленности Белоруссии планирует в текущем году увеличить экспорт в Россию минимум на 1 млрд долларов. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра, санкции заставляют белорусскую промышленность искать новые пути поставок, преимущественно через Россию.
«Мы прошлый год очень хорошо отработали по России, динамика роста была в пределах 152%. По итогам двух месяцев этого года динамика находится в пределах 135-136%. Задача, которая поставлена перед промышленностью, нарастить на российском рынке экспорт не менее 1 млрд долларов. Чувствуем, что эта задача вполне реализуема», — сообщил министр в эфире телеканала «Беларусь-1» в воскресенье. Он добавил, что сейчас отрабатывается много новых маршрутов». В том числе, это поставки через Новороссийск, Санкт-Петербург, Владивосток. При этом «даже обсуждаем вопросы поставок по Северному пути», — заявил министр.
Важное место в работе занимает обсуждение ситуации с импортозамещением, которое обсуждается совместно с Россией. «Проблема общая, она коснулась даже в большей степени Российской Федерации, чем Республики Беларусь. Мы готовились к этому, любой комплектующей должна быть замена. Мы ежегодно составляем и утверждаем бизнес-планы по импортозамещению. Они в большей степени исполняются в пределах 90-95%. Те санкции, которые были оказаны на нашу страну, они в такой степени не ударили по нашим предприятиям. В России ситуация немного другая. Там есть зависимость от комплектующих, которые производятся в Европе, готовность их была не в такой высокой степени. И очень важно, что сейчас мы совместно пытаемся решить эти вопросы», — заявил Петр Пархомчик.
«Прошли встречи с Минторгом России в прошлом месяце. На второе число (апреля — ред.) намечена еще одна такая встреча. Мы составили рабочие группы по разным направлениям хозяйственной деятельности, и рабочие группы сейчас составляют карты взаимоотношений, чтобы найти где, что и в каких объемах производить, чтобы удовлетворить промышленность и Белоруссии, и промышленность РФ. На эту работу мы отводим полтора-два месяца», — отметил глава Минпрома Белоруссии.
В 2021 году экспорт из Белоруссии в Россию составил 16,4 млрд долл., поднявшись почти на четверть, на 3,2 млрд долларов по сравнению с 2020 годом, отмечает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Поэтому увеличение его на 1 млрд долл. в 2022 году — вполне возможная перспектива, с учётом сокращения многих позиций импорта России и экспорта Белоруссии из-за санкций.
В структуре экспорта преобладает продовольствие, прежде всего молочные продукты: молоко, сливки, сыры, творог, масло, а также говядина. Заметны и поставки продукции машиностроения: автомобили грузовые и легковые, тракторы и тягачи, комплектующие и запчасти. Перспективно и актуально для нашей страны наращивание поставок не только продовольствия, но и мебели, лекарственных средств, пластиковой продукции.
В то же время, отмечает аналитик, безусловно, возможности Минска по объёму и ассортименту экспорта в Россию ограничены объёмом и специализацией белорусской экономики. Поставки могут заместить лишь небольшую часть увеличенной потребности нашей стране в импорте.