«Сумасшедшие цены и тупик»: в Европе раскритиковали газовую сделку США и ЕС

Планы США нарастить поставки СПГ в Европу будет сложно реализовать, цены на топливо могут взлететь, а на климатической стратегии ЕС будет поставлен крест, пишет в понедельник Euobserver.

Как отмечает европейское издание, критики газовой сделки США и ЕС отмечают, что американские заводы по производству СПГ уже работают на полную мощность.

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Это означает, что любые дополнительные закупки газа ЕС должны быть перенаправлены с других рынков, а Европе необходимо будет отодвинуть других покупателей, в основном в Азии.

«Если будет конкуренция с Азией, цены могут быть действительно сумасшедшими», — отмечает Грейг Эйткен, эксперт по энергетике из Global Energy Monitor, неправительственной организации из Сан-Франциско, которая мониторит энергетические проекты по всему миру.

Но даже если Европе удастся импортировать дополнительные 50 миллиардов кубометров сжиженного газа в год, есть сомнения, нужна ли для этого новая инфраструктура.

Согласно отчету, опубликованному на этой неделе независимым энергетическим аналитическим центром Ember, в Европе достаточно существующих мощностей по приему СПГ. Поэтому планы ряда правительств по масштабному строительству СПГ-терминалов выглядят сомнительными.

При этом климатические активисты предупреждают, что это также может отвлечь правительства от инвестиций в возобновляемые источники энергии.

«Вместо того, чтобы набивать карманы американских компаний, занимающихся гидроразрывом пласта, Европа должна сосредоточить свои энергетические инвестиции на возобновляемых источниках энергии», — заявил руководитель правозащитной организации Global Witness Мюррей Уорти.

«Но газ — это тупик», — отмечает в свою очередь Эстер Асин, директор европейского офиса Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Строительство новых импортных терминалов будет означать сохранение импорта ископаемого газа на годы, а возможно, и на десятилетия и планы ЕС по отказу от ископаемого топлива для достижения климатических целей будут не выполнены.

«Принятие неправильных решений сейчас только ухудшит ситуацию», — резюмировала она.