SriLankan Airlines приостановила рейсы в Москву

Авиакомпания SriLankan Airlines временно отменяет полеты между Шри-Ланкой и Москвой. Ограничения вызваны санкциями в отношении эксплуатации воздушных судов, сообщается на сайте компании.

Также вводятся финансовые ограничения и на страхование воздушных судов, которые направляются в Россию в связи со спецоперацией на Украине. В сообщении компании говорится, что введенные меры напрямую влияют на рейсы авиакомпании SriLankan Airlines в Москву, поэтому они будут приостановлены до дальнейшего уведомления.

«SriLankan Airlines продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить свою деятельность, как только условия улучшатся», - говорится в сообщении компании.

До прекращения полетов авиакомпания выполняла два рейса в неделю между Коломбо и Москвой. 22 марта Аэрофлот объявил о возобновлении регулярных рейсов в Шри-Ланку и обратно с 8 апреля. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330 из Шереметьево.

