Ставки по льготной ипотеке вырастут до 12% годовых

Повысить процентную ставку по льготной ипотеке на жилье в новостройке до 12% годовых поручил правительству президент Владимир Путин. Повышение может произойти с 1 апреля, сообщается на сайте Кремля. Максимальная сумма кредита составит 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 6 миллионов рублей для других регионов.

Президент также поручил сохранить условия для льготных ипотечных программ для семей с детьми, дальневосточной и сельской ипотеки. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Отчет об изменении ставки необходимо опубликовать до 31 марта, говорится в сообщении.

Льготная программа «Господдержка 2020» стартовала в России на фоне пандемии коронавирусной инфекции с целью поддержки строительной отрасли и населения. Мера позволяла закладывать жилье в новостройке по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита составляла 6 миллионов рублей для большинства российских регионов и 12 миллионов рублей для двух столиц и их регионов.

Позже из-за возросшей инфляции и цен на недвижимость, условия льготной программы были скорректированы, а предельная ставка выросла до 7% годовых при снижении максимальной суммы кредита до 3 млн рублей для всех регионов.

После начала спецоперации России на Украине и введения санкций рубль начал падать, а темпы инфляции ускорились. В результате 28 февраля Центральный банк резко повысил ключевую ставку - с 9,5% до рекордных 20% годовых с 2003 года. Вслед за этим повысились процентные ставки по кредитам и депозитам.