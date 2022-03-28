Суд снял судимость с Кирилла Серебренникова и отменил решение об условном сроке

Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение режиссера Кирилла Серебренникова, признанного виновным в особо крупном мошенничестве.

Таким образом, пишет «Интерфакс», было удовлетворено ходатайство защиты, с которым она смогла обратиться в суд в связи с истечением более половины назначенного режиссеру испытательного срока, а также выплатой им штрафа в полном объеме. В ноябре прошлого года сообщалось, что Серебренников выплатил сумму почти в 129 млн рублей, взысканную по иску Министерства культуры о возмещении ущерба с него и других фигурантов так называемого дела «Седьмой студии».

В июне 2020 года Мещанский суд Москвы приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тыс. рублей за мошенничество. Бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» Алексей Малобродский был приговорен к двум годам условного срока со штрафом в 300 тыс. рублей, экс-гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра им. Ф.Г. Волкова Юрий Итин — к трем годам условно со штрафом в 200 тыс. рублей. Обоим запрещено занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями в государственных учреждениях культуры на два и три года соответственно.

Бывшего руководителя департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры России, директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софью Апфельбаум суд приговорил к штрафу в 100 тыс. руб. за халатность. Она освобождена от наказания за истечением сроков давности привлечения к ответственности.

Помимо этого, суд взыскал с Серебренникова, Малобродского и Итина почти 129 млн руб. по иску Минкультуры.

Согласно приговору, который Мосгорсуд оставил без изменений, экс-руководители «Седьмой студии» под общим руководством Серебренникова, обманывали сотрудников Минкультуры и похитили почти 129 млн руб. из 216,5 миллионов, выделенных АНО из госбюджета на проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа» в 2011-2014 годах. Никто из фигурантов не признал вину. Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева была приговорена в июне 2020 года к двум годам трем месяцам колонии за мошенничество и освобождена от наказания за его фактическим отбытием под стражей и домашним арестом. Тот же иск Минкульта, заявленный в том числе к Масляевой, суд удовлетворил. Дело Масляевой рассматривалось в суде отдельно, так как она признала вину и заключила соглашение о сотрудничестве со следствием.