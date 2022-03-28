Сюжет дня: «Фосагро» и «Акрон» удобрили Мосбиржу

Рекордный рост цен на удобрения подогрел продажу акций производителей удобрений. По итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 28 марта акции «Акрона» выросли на +40,22% до 19 704 рублей за бумагу, а акции «Фосагро» поднялись на +20,05% до 8 345 рублей за бумагу.

Цены на аммиак, азот, фосфаты и сульфаты с начала года подорожали на 30% и уже превысили уровень 2008 года. Стоимость возросла из-за нарушения поставок удобрений и их компонентов из России и Украины. Россия по итогам 2021 года стала крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений и вторым по величине в мире поставщиком калийных и фосфорных удобрений.

Индекс Мосбиржи к концу торгов опустился на -2,15% до 2430,7 пунктов. Индекс РТС упал на -0,79% до 823,04 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 14:33 мск составила 112,21 долларов за баррель (-4,40%). Российская валюта укреплялась – 93,59 рублей за доллар.

Торги на Мосбирже возобновились после почти месячного перерыва в четверг, 24 марта. На данный момент доступны операции со всеми российскими акциями. Перебои в торгах акциями произошли в конце февраля после событий на территории республик Донбасса и Украины, где Российская Федерация начала военную спецоперацию. Это вызвало волну продаж бумаг, рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение.