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Транзит газа через Украину сохраняется на максимальном уровне

28 марта 2022, 10:05
ТАСС

Транзит газа из России через украинскую территорию 28 марта остается на максимальном уровне контрактных обязательств «Газпрома» свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины.

Заявки на прокачку газа через станции «Суджа» и «Сохрановка» от России  составляют 109,5 млн кубометров, что соответствует заявленным в контракте объемам, - около 109,6 млн кубометров в сутки (40 млрд кубометров в год).

В то же время пропускная способность газопровода Ямал-Европа, по которому газ из России транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, остается невостребованной «Газпромом». Компания снова не забронировала их на полный газовый день 28 марта. Об этом свидетельствуют результаты аукционов, которые публикует платформ GSA. 

Компания также воздерживается от краткосрочного бронирования «Ямал-Европа» на определенное количество часов в течение дня. Таким образом, трубопровод, начиная еще с 15 марта, продолжил работу в реверсном режиме. Газ направляется из Германии в Польшу, а не наоборот, показывают данные немецкой компании Gascade.

В целом отопительный сезон в регионе подходит к концу. Данные Ассоциации европейских операторов ГТС (Gas Infrastructure Europe, GIE) свидетельствуют о том, что закачка газа в подземные хранилища в Европе с 19 марта стала превышать отбор из них. 