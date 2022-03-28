Тротуарная плитка: виды и технология укладки

Выполняется укладка тротуарной плитки по строгому технологическому стандарту.

Виды тротуарной плитки для сада

Укладка тротуарной плитки в саду не является сложной задачей. Существуют некоторые универсальные правила, которые облегчают вашу работу и делают созданный вами путь прочным и надежным. Однако, прежде чем вы их узнаете, обратите внимание на материал, из которого сделаны тротуарные плитки по вашему выбору.

Бетонные тротуарные плитки в саду будут стабильными, а проложенная из них дорожка прослужит долгие годы. Но имейте в виду, что бетонные плиты довольно тяжелые: вам может понадобиться помощь при их перемещении и укладке.

Вы также можете выбрать керамические плиты для дорожки в саду. Их поверхность не скользит и легко чистится. Керамическая плитка дает вам много возможностей для организации - вы можете легко найти те, которые имитируют дерево, камень или бетон. При выборе керамических тротуарных плит в саду помните, что при укладке будет чрезвычайно важна правильная их стабилизация.

Выбор зависит т условий эксплуатации. Если у вас есть сомнения, обратитесь к поставщикам, которые посоветуют выбор оптимального покрытия.

Общие правила укладки садовых дорожек из плитки

Независимо от того, проложена ли дорожка из тротуарной плитки в вашем саду из бетонной или керамической плитки, вы должны следовать нескольким важным правилам во время работы.

Прежде всего, не забудьте сохранить соответствующие промежутки между плитками. Общее правило заключается в том, что чем больше плит в саду вы кладете, тем больше расстояние между ними вы должны сохранить. Рекомендуется, чтобы минимальный интервал составлял около 5 мм. Однако он может быть значительно больше – в зависимости от плит, а также от концепции расположения дорожки.

Если путь должен составлять единое целое, без травянистых просветов, особенно тщательно выбирайте раствор, который будет находиться между плитами. Это должно значительно сократить количество лишайников и травинок, которые появляются между плитами, и облегчить вам чистоту тротуара. Воспользуйтесь услугами специалистов, которые помогут с укладкой плитки, брусчатки и других покрытий.