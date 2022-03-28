ЦБ ответил на самые частые вопросы об инвестициях в золото

Банк России подготовил ответы на самые частые вопросы, возникающие у граждан, решивших инвестировать в золото. Так, например, регулятор указал, что именно влияет на цену золотого слитка, и в каком случае нужно будет заплатить НДФЛ при его продаже. Информация опубликована в официальном Telegram-канале ЦБ.

«Купить слиток золота можно в любом банке, который продает слитки в соответствии с лицензией Банка России. Слитки бывают разного веса, от 1 грамма. На каждом слитке нанесена информация с его индивидуальным номером (шифром), указанием массы, металла и его пробы, товарного знака изготовителя. К слиткам прилагается сертификат, на котором указаны уникальный номер, проба, масса и завод-изготовитель. Этот сертификат необходимо сохранять, он понадобится при продаже слитка», — говорится в пояснении ЦБ.

Учетные цены на золото ежедневно публикуются на сайте Банка России и на них уже ориентируются коммерческие банки. Однако цены на покупку и продажу золотых слитков банки устанавливают самостоятельно, подчеркнули в ЦБ.

Регулятор напомнил, что с 1 марта покупка слитков драгметаллов в банках не облагается НДС. Если слиток удалось продать по более высокой цене, чем купить, то с этой разницы необходимо заплатить НДФЛ, самостоятельно задекларировав доход. Если же слиток был в собственности более трех лет, налог платить не нужно. Покупают слитки те же банки, которые их продают. При продаже важно иметь сертификат, который прилагался к слитку.

«Влияет ли экспертиза на цену слитка? При приобретении золота банки проводят экспертизу, оценивая качество слитков. Например, слиток с царапинами и другими дефектами будет стоить дешевле», — разъяснили в ЦБ.

Регулятор также отметил, что золотой слиток можно хранить в банковской ячейке, за которую нужно платить. Можно хранить и дома, если есть уверенность в его защищенности.

Ранее «Эксперт» писал, что президент России Владимир Путин официально задал россиянам вектор для инвестирования, внеся поправки в Налоговый кодекс. Он подписал закон об отмене НДС на покупку физлицами драгоценных металлов в слитках с изъятием их из банковских хранилищ. Ранее налоговая ставка составляла 20%. На фоне текущих мер правительства и ЦБ уход в валюту остается одним из немногих вариантов вложения свободных средств. Ведь если раньше в любой непонятной ситуации россияне бежали скупать валюту, то теперь этой возможности они лишены. Забрать ее со счетов, чтобы надежно спрятать под матрасом — тоже не получится. А вот золото — пожалуйста.

