ЦБ рекомендовал банкам конвертировать валютную ипотеку в рубли

По заявлениям заемщиков, которые будут поступать до 31 мая 2022 года, рекомендуется проводить конвертацию валютной ипотеки в рубли по официальному курсу на 18 февраля 2022 года. Пересчет обязательств не должен ухудшать кредитную историю заемщика, говорится в информационном письме Банка России кредитным организациям.

«В связи с повышением уровня кредитных и валютных рисков на финансовом рынке Банк России рекомендует кредитным организациям в случае обращения до 31 мая 2022 года заемщиков – физических лиц по кредитным договорам, обязательства по которым обеспечены ипотекой, заключенным до 22 февраля 2022 года в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, если обязательство заемщика выражено в иностранной валюте или привязано к курсу иностранной валюты, с заявлением об изменении условий договора, предполагающим изменение валюты обязательства на рубли, удовлетворять данные заявления заемщиков», — говорится в письме ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что в первую очередь банкам следует обратить внимание на кредиты, по которым остаток задолженности на 1 февраля не превышал $150 тыс. или эквивалент в другой валюте по официальному курсу на ту же дату, если кредит был выдан до 22 февраля для покупки жилого помещения и это жилье — единственное в собственности заемщика в РФ, и если просроченная задолженность на момент обращения заемщика не превышает 120 дней.

По данным ЦБ, этим критериям соответствуют около 60% от общего числа ипотечных кредитов, выданных в валюте. На 1 февраля непогашенными оставались 2,011 тыс. таких кредитов, задолженность по ним составляла 16,64 млрд рублей. В основном все они были выданы до 2014 года.

Ранее «Эксперт» писал, что россияне с ипотекой и потребительскими кредитами, оформленными до 1 марта, а также бизнес могут обратиться за отсрочкой платежей либо изменить условия договора. Клиенты должны подтвердить снижение дохода за 12 месяцев на 30%. Каникулы уже предоставляли в 2020 году во время пандемии, и сейчас их можно будет взять повторно. Максимальная продолжительность отсрочки платежей составит шесть месяцев. Срок действия программы — до 30 сентября 2022 года.