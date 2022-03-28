Мировые цены на удобрения взлетели до исторических максимумов

Мировые цены на удобрения достигли рекордных уровней из-за опасений сокращения поставок, что усиливает риски стремительного глобального роста цен на продовольствие, сообщает Bloomberg.
Индикатор цен на азотное удобрение аммиак в Тампе вырос на 43% до 1625 долларов за метрическую тонну в пятницу, что является рекордом за все 29 лет измерения индекса. Согласно Bloomberg Intelligence, причиной скачка цен являются перебои в производстве и ограниченное предложение по всему миру.
Рост стоимости природного газа - основного сырья для большинства азотных удобрений - вынуждает некоторых производителей в Европе сокращать производство. Рынки также обеспокоены тем, что объем поставок из России - крупного производителя всех основных видов удобрений для сельскохозяйственных культур, может снизиться. По данным Trade Data Monitor и Bloomberg Green Markets, на Россию приходилась почти пятая часть экспорта удобрений в 2021 году.
4 марта Минпромторг рекомендовал отечественным производителям удобрений приостановить экспортные поставки из РФ из-за проблем с логистикой.