Мировые цены на удобрения взлетели до исторических максимумов

Мировые цены на удобрения достигли рекордных уровней из-за опасений сокращения поставок, что усиливает риски стремительного глобального роста цен на продовольствие, сообщает Bloomberg.

Индикатор цен на азотное удобрение аммиак в Тампе вырос на 43% до 1625 долларов за метрическую тонну в пятницу, что является рекордом за все 29 лет измерения индекса. Согласно Bloomberg Intelligence, причиной скачка цен являются перебои в производстве и ограниченное предложение по всему миру.