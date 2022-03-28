В Кремле заявили, что Россия не будет поставлять газ бесплатно

Москва не намерена поставлять газ недружественным странам бесплатно, в случае их отказа оплачивать свои закупки в рублях, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не будем поставлять газ бесплатно, однозначно. Это можно сказать с абсолютной уверенностью. В нашей ситуации вряд ли возможно и вряд ли целесообразно заниматься общеевропейской благотворительностью», - ответил Песков на вопрос, возможно ли, что Россия не будет поставлять газ.

Чиновник уточнил, что процесс продажи газа за рубеж включает в себя поставки, платежи и балансы. По его словам, это «растянутый по времени процесс». В настоящее время «Газпром» занимается проработкой условий, после чего будут определены четкие временные рамки, когда платеж будет переведен в рубли.

На вопрос, что будет делать Россия, если Европа откажется платить в рублях, Песков ответил, что «вопросы будут решаться по мере их поступления».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия подготовит технические условия для отказа от импорта нефти и угля из России в 2022 году. Песков в ответ заявил, что мировой рынок гораздо многограннее, чем только европейский, хотя и является премиальным.

23 марта Путин поручил принимать оплату за российский газ в рублях от стран, включенных в недружественный список, – в него вошли 48 государств. Власти ряда европейских стран высказались против этой инициативы.