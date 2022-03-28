В РФ появилась инфраструктура для обеспечения бесперебойной работы российских сайтов

Российские специалисты разработали инфраструктуру для поддержания стабильной и безопасной работы отечественных информационных ресурсов.

Об этом сообщается на сайте НИИ «Восход».

«В России разработана информационная инфраструктура для поддержания безотказной работы российских информационных ресурсов. Созданная для этих целей информационная система Национального удостоверяющего центра обеспечивает выпуск TLS-сертификатов с применением как российских, так и иных криптографических алгоритмов», — указывается в пресс-релизе.

Сообщается, что НИИ «Восход» на базе Национального удостоверяющего центра (НУЦ) обеспечит возможность для владельцев сайтов получать сертификаты безопасности без обращения в иностранные удостоверяющие центры.

«Получение сертификатов НУЦ позволяет защитить российских пользователей от угроз в интернет-пространстве, обеспечить суверенитет и целостность передаваемых данных между государственными органами, организациями и гражданами», — отмечается в сообщении.

По словам исполняющего обязанности директора НИИ «Восход» Максима Рымара, любое юридическое лицо или орган государственной власти может бесплатно получить один или несколько TLS -сертификатов и встроить их в свои информационные ресурсы. «Получить сертификат можно в онлайн-режиме через портал госуслуг в течение пяти рабочих дней», — пояснил Рымар.

Сертификат безопасности SSL/TLS помогает передавать данные в зашифрованном виде, подтверждать подлинность сайта и его принадлежность владельцу, а также защищает онлайн-транзакции и передачу файлов. В случае отсутствия такого сертификата веб-браузеры блокируют доступ к интернет-ресурсу.

В настоящее время работу российских сертификатов поддерживают российские браузеры «Яндекс.Браузер» и «Атом».

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