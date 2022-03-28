В Японии заявили о невозможности реквизировать средства ЦБ России

Япония не может реквизировать валютные резервы Центрального банка России, хранящиеся в Банке Японии. Закон, регулирующий такие меры отсутствует, заявил министр финансов Шуничи Судзуки на заседании парламентского комитета.

«Исходя из действующего законодательства, в частности, закона о Банке Японии, не существует нормативных актов, согласно которым можно было бы реквизировать валютные резервы центральных банков других стран, которые хранятся в Банке Японии», - сказал министр, отвечая на вопрос депутата, сможет ли Япония конфисковать золотые запасы РФ, если бы активы японских компаний были конфискованы или национализированы в России.

Активы ЦБ в японских йенах оценивается примерно в 4 трлн (или в 33 млрд долларов). Это около 6% от общего объема золотовалютных резервов России. Япония заморозила средства Центрального банка Российской Федерации в рамках экономических санкций против России.



Санкционный список Японии против России включает 101 имя и 130 организаций из России. Последний пакет был обнародован в пятницу. 25 марта.