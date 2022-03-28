Виды приводных цепей и особенности их применения

Чаще всего используются роликовые цепи так как они обладают уникальными характеристиками.

Основные цели и задачи

Роль, которую цепь играет в современных конструкциях, делает сегодняшний процесс производства элементов намного более сложным и использует различные методы изготовления. Здесь можно упомянуть, среди прочего:

холодная прокатка,

холодная экструзия,

штамповка,

машинная обработка,

шлифовка,

полировка,

шариковая обработка и т. д.

Целью применения этих различных процедур является получение очень точных размеров и шероховатости поверхности элементов цепи. Кроме того, конструкционная сталь, из которой построена цепь, часто подвергается термохимической обработке с целью улучшения ее механических свойств.

На что обратить внимание

В настоящее время цепи доступны во многих формах. Благодаря своим механическим и декоративным свойствам они нашли применение в основном в двух областях. Во-первых, это технологии, в том числе машиностроение. Вторая область ювелирные изделия, представляющие собой сложные декоративные элементы, которые изготавливаются в основном из драгоценных металлов.

Кольцевые цепи представляют собой простейшую конструкцию, состоящую исключительно из непосредственно соединенных между собой звеньев. Из-за упрощенной и малотоннажной конструкции, они не приспособлены для передачи привода в машинах. Тем не менее, кольцевые цепи обладают очень хорошей прочностью на растяжение, поэтому их можно увидеть во многих местах на ежедневной основе. Примером применения являются цепи, предназначенные для закрепления судов. Они также могут служить дополнительной защитой от скольжения, устанавливаются на шины зимних автомобилей. Кроме того, они часто встречаются как элементы, используемые для подъема и подвешивания тяжелой нагрузки.

Лестничные цепи

Лестничные цепи используются в машиностроении для приводных систем и в качестве рычажных тросов. Из-за конструкции они дополнительно делятся на втулки, ролики, шпильки и шестерни. Эти цепи могут быть объединены по одному, дважды или многократно. Когда штифты соединяют один ряд параллельных роликов, пластин и втулок, то мы имеем дело с однорядной цепью.