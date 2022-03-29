Акции дня: бумаги VK Group отыгрывают падение

Акции VK Group резко выросли после возобновления торгов на Мосбирже во вторник, 29 марта. По итогам сессии на акции выросли на +72,30% до 510 рублей за бумагу

Во вторник бумаги были допущены к торгам после месячного перерыва. Из-за их чрезмерного роста Мосбиржа объявила дискретный аукцион. Режим позволяет проводить торги в период повышенной волатильности. Его запускают в случае падения или роста одной акции в течение дня составил более 20%, для индекса - более 15%.

Также дискретные аукционы были объявлены для Fix Price (+13,23% до 327 рублей за бумагу) и «Аэрофлота» (+16,4% до 30,10 рублей за бумагу).

Индекс Мосбиржи к концу торгов опустился на -0,91% до 2408,49 пунктов. Индекс РТС вырос на +7,11% до 881,59 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 14:23 мск составила 111,38 долларов за баррель (+1,73%). Российская валюта укреплялась – 85,07 рублей за доллар.

Торги на Мосбирже возобновились после почти месячного перерыва в четверг, 24 марта. Объем бумаг, допускаемым к сессиям, увеличивается постепенно. Сначала были допущены к торгам 33 компании, включенные в индекс, теперь их число расширено.

Перебои в торгах акциями произошли в конце февраля после событий на территории республик Донбасса и Украины, где Российская Федерация начала военную спецоперацию. Это вызвало волну продаж бумаг, рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение.