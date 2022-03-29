Авиакомпания «Россия» откроет 11 новых направлений из аэропорта Сочи

Международный аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание, которое будет включать 11 новых направлений.

В общей сложности в предстоящий сезон из Сочи планируется выполнение полетов по более чем 60 внутренним и 22 зарубежным маршрутам.

Как сообщается на сайте воздушной гавани, помимо развития региональной маршрутной сети в предстоящем сезоне ожидается развитие международной программы полетов группы «Аэрофлот», в которую входит авиакомпания «Россия». «С 7 апреля 2022 года авиакомпания "Россия" запускает международную программу полетов из аэропорта Сочи в 6 иностранных государств по 17 направлениям, 11 из которых станут абсолютно новыми для аэропорта», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Отмечается, что рейсы будут осуществляться на самолетах SSJ100. «Для обеспечения международной программы планируется базирование 6 воздушных судов в Международном аэропорту Сочи, начиная с апреля 2022 года, с последующим увеличением парка до 10 воздушных судов», — указывается в пресс-релизе.

Новые рейсы будут выполняться в дополнение к существующим направлениям авиакомпании. Всего запланированы полеты в 17 зарубежных городов — Актау, Актобе, Алма-Ату, Анталью, Атырау, Бодрум, Бухару, Даламан, Ереван, Каир, Нур-Султан, Самарканд, Стамбул, Ташкент, Тель-Авив, Ургенч и Фергану.

Сообщается, что базовый перевозчик аэропорта Nordwind продолжит выполнять согласно заявленной программе по 18 направлениям, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Казань, Уфа и Самара. Эти рейсы будут выполняться как минимум два рейса в неделю. Кроме того, перевозчик планирует расширение международной программы полетов, ожидается открытие рейсов из Сочи в Армению, Иран и Киргизию. Smartavia собирается развивать свою маршрутную сеть из аэропорта Сочи по региональным направлениям. Авиакомпания планирует запустить рейсы из Сочи в Екатеринбург, Казань, Саратов, Тюмень и Уфу.

Международный аэропорт Сочи входит в пятерку лидеров среди российских аэровокзалов по объему пассажирских перевозок, он обслуживает рейсы 40 авиакомпаний. В этом году Международный совет аэропортов (ACI) в седьмой раз признал воздушную гавань Сочи лучшим аэропортом по качеству сервиса.

Ранее «Эксперт» писал, что в феврале 2022 года российские аэропорты обслужили 11,9 млн человек, что на 24% больше, чем в том же месяце прошлого года. Отмечается, что основной пассажиропоток составили полеты внутри России — на них пришлось примерно 81% от общего числа обслуженных пассажиров.