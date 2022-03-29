В бумагах второго эшелона наблюдается ажиотажный спрос

Российский рынок акций начал день с уверенного роста. В первые полтора часа торгов Индекс Мосбиржи прибавил чуть более 4% капитализации.

И это при том, что новостной фон вполне можно назвать негативным: вчера, уже после окончания торгов, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что средства ФНБ сейчас нужны будут для финансирования поддержки предприятий, которые попали в сложную ситуацию. Средства эти будут задействованы как бюджетные ресурсы, сказал министр.

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Ранее инвесторы ожидали, что на биржевых торгах появится значительная часть от триллиона рублей, которые власти выделили из средств Фонда национального благосостояния на поддержку фондового рынка. Прогнозировалось, что на эти деньги будут скупаться акции — преимущественно, «голубые фишки» с госучастием: «Роснефть», «Газпром», Сбербанк, «Алроса», ВТБ, «Ростелеком». Были надежды, что достанется и негосударственным крупным компаниям, таким как «Лукойл», «Норникель», «Северсталь», НЛМК, ММК, «Яндекс» и некоторым другим. Такая схема позволила бы не только поддержать рынок акций в целом, но и миллионы частных инвесторов, а также дать заработать самому государству в средне- и долгосрочной перспективе.

Естественно поэтому, что вчерашнее заявление министра финансов не порадовало трейдеров. Многие из них считают, что львиная часть денег, полученных из ФНБ, пойдет на спасение «Аэрофлота» и ВТБ. Именно они сегодня с утра в числе лидеров по темпу прироста стоимости акций: «Аэрофлот» +7%, ВТБ +5,4%. Но покупать эти бумаги в инвестиционных целях пока по-прежнему весьма рискованно.

На 6,5% растут обыкновенные акции Сбербанка. Инвесторы практически уверены в том, что акции Сбера будут одними из первых в списке на покупку за счет средств государства.

Из «голубых фишек» пока лидирует по росту стоимости акций «Роснефть» с результатом +12%.

Еще одним разочарованием для инвесторов могло бы стать решение сенаторов от Демократической и Республиканской партий США внести законопроект о конфискации «замороженных» сейчас российских активов и направлении их «на помощь Украине и украинским беженцам». Однако и это отечественные инвесторы сегодня игнорируют. И рост российского рынка на таком негативе говорит, как минимум, о его устойчивости.

Но по-настоящему ажиотажный спрос наблюдается в ряде бумаг «второго эшелона». В частности, депозитарные расписки VK взлетели на 40% и «встали на планку» — то есть, достигли максимально разрешенного Московской биржей уровня роста. Инвесторы вполне обоснованно отыгрывают тот факт, что сеть «В Контакте» уже начала активно регистрировать новых пользователей в результате блокировки ряда западных соцсетей. Кроме того, от исторического максимума 25 февраля бумага упала примерно в 10 раз, и ей вполне есть куда расти.

На 30% растут акции «Акрона» (и это после вчерашнего взлета на 40%). А вот по бумагам другого производителя удобрений — «Фосагро» (+10%), видимо, началась фиксация прибыли — сегодня он дорожал «всего лишь» на 21%, а с начала возобновления торгов российскими акциями его капитализация в моменте росла более чем на 90%.

В целом же по рынку с утра только 5 российских акций торгуются пока с понижением котировок относительно предыдущего закрытия.