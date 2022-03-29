ФАС назвала способ снизить ажиотажный спрос на продукты

Прозрачные правила ценообразования и закупки товаров могут стать одним из способов снижения ажиотажа и спроса в нынешних условиях, заявила заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Нелли Галимханова.

Она приняла участие в форуме, организованном Ассоциацией корпоративных юристов при поддержке ФАС.

«В ходе антимонопольного форума, организованного при поддержке ФАС, было заявлено о возможных способах снижения ажиотажного спроса на различные товары в нынешних условиях. Итак, необходимо работать со всей цепочкой дистрибуции и создавать прозрачные правила ценообразования и закупки товаров», - говорится в заявлении ФАС.

Галимханова подчеркнула важность соблюдения российскими компаниями принципов ответственного ценообразования с учетом спроса и предложения на внутреннем российском рынке.

Спикер уверена, что в условиях высокой нестабильности и санкций установление цен для потребителей внутреннего рынка на основе экспортных котировок может привести к негативным последствиям.

«Цены, преобладающие на зарубежных рынках, отражают условия спроса и предложения страны, в которой были сформированы такие показатели, а не российского рынка, где условия могут существенно отличаться», - подчеркивается в релизе.

В свою очередь статс-секретарь, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергей Пузыревский отметил, что причины повышения цен на товары «требуют углубленного анализа, поскольку они связаны не только с объективными факторами, но и с индивидуальным поведением хозяйствующих субъектов».​