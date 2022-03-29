ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара в России

Прокуратура России возбудила дело против крупнейшего российского производителя сахара компании «Продимекс» из-за подозрений в незаконной координации работы торговых сетей, сообщается на сайте ведомства.

«ФАС России возбудило дело против крупнейшего производителя сахара в РФ. Служба подозревает ООО "Продимекс" в незаконной координации хозяйственной деятельности торговых сетей, что привело к росту розничных цен на сахар», - говорится в сообщении.

Если компания будет признана виновной, ей придется уплатить крупный штраф в соответствии с действующим законодательством.

«Анализ документов, а также другая информация, полученная в ходе проверочных мероприятий, свидетельствует о координации компанией "Продимекс" деятельности торговых сетей с целью повышения розничных цен на сахар в условиях повышенного спроса», - уточнили в антимонопольной службе.

Ранее о росте на 13% за неделю цен на сахар сообщило министерство сельского хозяйства РФ.

