Формируя кадровый резерв регионов: En+ Group позаботится о будущих медиках и педагогах

Компания En+ Group расширяет свою стипендиальную программу: теперь на стипендию могут претендовать студенты медики и педагоги, обучающиеся в 15 медицинских учебных заведениях и девяти – педагогических. Все они расположены в регионах России - от Сибири до Поволжья.

Ежегодная программа стартовала в прошлом году. На тот момент в ней могли принять участие студенты таких специальностей, как энергетика, металлургия, химия, теплоэнергетика и теплохимия. При запуске программы, в компании отмечали, что для студентов участие в ней – это возможность не только получить дополнительное финансирование на учебу и научные исследования, но и сразу попасть в мир большой промышленности и энергетики. Это действительно так: студентов приглашают пройти производственную практику на предприятиях En+, а затем – предоставляют возможность трудоустройства.

Подобного здравого подхода к подготовке кадров придерживаются в En+ Group уже давно. Основатель компании Олег Дерипаска сам неоднократно встречался со студентами, выступал с лекциями и поднимал наиболее интересующие их вопросы, в том числе, относительно стажировок. На одной из таких лекций в 2013 году промышленник подчеркнул: «Мне кажется, беда нашей образовательной системы в том, что она больше не дает фундаментальных промышленных знаний. В этом мы убеждаемся каждый раз, когда смотрим дипломные работы нынешних выпускников вузов. Они совершенно оторваны от производства, да и от жизни в целом. Поэтому студентам просто необходима производственная практика. Ведь технические идеи и технологические решения должны на чем-то базироваться, на реальном производстве, а не на оторванной от жизни теории. Поэтому одна из задач, которую мы ставим перед своими предприятиями, – максимально привлекать на практику студентов».

Расширив свою стипендиальную программу, компания будет способствовать подготовке высококвалифицированных кадров не только для собственных предприятий, но и для регионов в целом. Очевидно, что ряд областей испытывает острую нехватку кадров как в медицине, так и в образовании. Программа может поспособствовать решению этой проблемы.

В прошлом году ключевыми критериями отбора стипендиатов были высокая академическая успеваемость, активная гражданская позиция, опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и т.д. Всего тогда в Оргкомитет поступило порядка 300 заявок, а конкурс составил 4 человека на место.

О старте приема документов на получение стипендии в 2022-23 учебном году будет объявлено дополнительно. Вся информация будет доступна на портале career.enplusrusal.ru.