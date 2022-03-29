В Германии рассказали, чем грозит немецкой промышленности прекращение поставок газа из РФ

Немецкая промышленность, в том числе, сталелитейная, химическая, бумажная, закроются в течение нескольких недель, если Берлин решит прекратить импорт энергоносителей из России, считают представители крупнейших промышленных союзов страны, сообщает Bloomberg.

«Взрывные цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго (на российское топливо), сильно ударят по энергоемкой промышленности — основе промышленной сети», — заявил во вторник президент немецкого профсоюза химиков IGBCE

Майкл Вассилиадис. «Последствиями этого решения станут не только сокращение рабочего времени и потеря рабочих мест, но и быстрый коллапс цепочек промышленного производства в Европе с глобальными последствиями».

Вассилиадис выступил на совместной пресс-конференции в Берлине с лидерами других крупных промышленных ассоциаций Германии, включая IG Metall и IG Bau.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена поставлять газ недружественным странам бесплатно, в случае их отказа оплачивать свои закупки в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за российский газ в рублях от стран, включенных в недружественный список, – в него вошли 48 государств. Власти ряда европейских стран, в том числе Германии, высказались против этой инициативы.

При этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что его страна может сократить свою зависимость от российского угля и нефти к концу 2022 года и планирует построить как минимум два терминала СПГ на побережье Северного моря, чтобы полностью отказаться к середине 2024 от российского газа.