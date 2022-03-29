Гинцбург призвал россиян вакцинироваться от COVID из-за роста заболеваемости в мире

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинзбург обратился к россиянам с призывом продолжить прививаться от коронавируса на фоне роста заболеваемости в Китае и Европе, передает ТАСС.

«Абсолютно необходимо пройти ревакцинацию. Вы можете видеть, что происходит сегодня в других странах с заболеваемостью, включая Китай и Европу. Единственное, что невозможно предсказать, так это когда это может дойти до нас - через неделю, месяц или три месяца», - отметил ученый. По его мнению, в случае роста заболеваемости нагрузка на больницы может быть высокой, несмотря на то что в большинстве случаев коронавирус сегодня протекает легко.

28 марта в России выявили 21 101 новый случай заболевания COVID-19. Скончались 335 пациентов. Показатель стал самым низким с 7 июня прошлого года. Выздоровели 35 746 человек.

Несмотря на снижение заболеваемости в России, темпы распространения COVID-19 в Европе растут. С 28 марта власти Шанхая ограничили движение общественного транспорта в городе из-за рекордного числа случаев бессимптомного COVID-19 и расширения ограничений в определенных районах. Также рост заболеваемости был зафиксирован в Европе. К примеру во Франции регистрировалось около 140 000 случаев заражения в сутки, в Великобритании — около 95 000 случаев, в Италии — более 75 000. В Австралии уровень заболеваемости удвоился с начала марта и составляет 50 000 случаев каждый день. В Южной Корее ежедневно выявляется около 350 000 случаев заражения, а в Германии — более 300 000.

